Home

Sport

Basket

Jolly Acli Basket Livorno, vola in Sardegna per affrontare il Cus Cagliari

Basket

16 novembre 2019

Jolly Acli Basket Livorno, vola in Sardegna per affrontare il Cus Cagliari

Livorno 16 novembre 2019 – Ancora un viaggio in Sardegna, stavolta per affrontare (domenica , 19.15), la squadra più quotata tra le tre isolane iscritte al campionato: Cus Cagliari. Il Jolly Acli Basket Livorno, ci arriva dopo una buona settimana di allenamento, successiva alla netta battuta d’arresto rimediata sul proprio terreno contro il colosso Campobasso. Una trasferta difficile, inutile nasconderlo, ma che Tripalo e compagne intraprendono col solito grande entusiasmo e la voglia di lottare su ogni pallone.

In settimana la squadra ha incontrato i rappresentanti della Conad Livorno, che per questa stagione supporta la società con un aiuto economico. E’ stata l’occasione per conoscersi, e scattare la foto di rito.

Continua, nel frattempo,la ricerca di una giocatrice che possa completare il roster, dare una mano sotto i tabelloni e consentire al coach rotazioni più ampie. La tipologia è ben chiara nella mente del Gm Paoli, che si sta muovendo con convinzione per intercettare il profilo più idoneo. Due sono le giocatrici nel mirino, entrambe adattissime per le loro caratteristiche, e la speranza è di poterne ingaggiare almeno una.

Le parole del coach. “Andiamo ad affrontare un’ottima squadra – spiega Pistolesi- ,di valore, che gioca molto bene. Hanno un bel ritmo, alta intensità, sono ordinate a difesa schierata, perdono pochi palloni, tirano con buone percentuali; e , non ultimo, sono aggressive. Noi dobbiamo andare lì con fiducia: ci siamo allenati bene, nonostante qualche piccolo acciacco fisico. Abbiamo bisogno di essere al massimo per essere competitivi”.