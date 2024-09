Home

Jolly Acli, buona l’amichevole contro Piombino

12 Settembre 2024

Livorno 12 settembre 2024 – Jolly Acli, buona l’amichevole contro Piombino

Il Jolly ha debuttato davanti al proprio (folto) pubblico , affrontando in amichevole il Golfo Piombino, squadra di serie B, in una serata che ha saputo fornire parecchie indicazioni. Tabellone azzerato ad ogni quarto, e computo finale che ha visto le ragazze di coach Angiolini superare le avversarie per 76-40 (29-9, 13-7, 22-5, 12-9). Il punteggio, questo è chiaro, lascia il tempo che trova. I 40 minuti sono serviti alla squadra per continuare la fase di rodaggio e per oliare i meccanismi. Pur essendo soltanto agli inizi, si sono viste cose buone, sia in fase difensiva che offensiva, ma anche aspetti sui quali continuare a lavorare e magari porre maggiormente l’attenzione. L’impressione è che il Jolly sia davvero una squadra che può fare ottime cose, con tutte le effettive in grado di fornire minuti di elevata qualità. La prossima amichevole è fissata per domenica 15 a Fucecchio (ore 18) contro la Nico Basket Ponte Buggianese. Una giornata importante per la società che presenterà l’accordo di collaborazione “Toscana West Basket Academy” (Jolly-Fucecchio-Nico Basket).

Le parole di coach Angiolini:

“L’obiettivo era quello di provare a fare un passo avanti dal punto di vista dell’intensità, dell’applicazione, della concretezza, e del concedere meno. E, nonostante la differenza con le avversarie, l’idea si è vista; e questo è quello che più mi gratifica al termine della partita”.

Il tabellino: Wojtala 8, Miccio 10, Okodugha 19, Orsini 7, Arecco 5, Georgieva 10, Visone 7, Evangelista 1, Sassetti 7, Sayed Tawfik 2, Ceccarini, Mollicone.

Foto Samuele Messerini.

