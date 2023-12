Jolly Acli: Dieci partite, dieci vittorie

Home

1 Dicembre 2023

Dieci partite, dieci vittorie. Questo è il ruolino di marcia del Jolly Acli Basket Livorno, nel campionato di serie B femminile. Pur priva del del capo allenatore Stefano Corda, costretto a casa dall’influenza, la squadra rosablu, con in panchina il vice Stefano Menichetti, trova la via del successo anche nel recupero infrasettimanale, contro San Giovanni Valdarno 57-43. Partita piuttosto bruttina, e prestazione opaca per le labroniche, soprattutto nella prima parte, a causa polveri bagnate in attacco e una certa rilassatezza difensiva. Il primo quarto si chiude sul 16-14, e la musica resta pressoché identica anche nel secondo. La spallata decisiva arriva nel terzo tempino: con una tripla di Ceccarini il Jolly tocca gli 11 punti di vantaggio (32-21), arriva fino al più 13 (42-29) e chiude (42-32). San Giovanni prova a rosicchiare qualcosa, e si avvicina fino al 49-41; ma una tripla di Zolfanelli, quella della staffa, dà il la a una cavalcata finale che culmina con due punti importanti per l’allungo in classifica. Tra le singole, oltre alle “bomber” Zolfanelli e Sassetti, una menzione la meritano Candelori, tanta energia e voglia di far bene, e Barbieri, indomita lottatrice sotto i tabelloni.

Le parole di Stefano Menichetti: «La loro difesa ci ha creato qualche difficoltà, certo. Ma è anche vero che noi ci abbiamo messo del nostro. Non avendo la lucidità per fare tiri più puliti. E sarebbe stato opportuno essere più concentrate e attente in difesa. La vittoria ci permette di allungare sulla seconda, e di affrontare il prosieguo della stagione con maggiore serenità»

Il tabellino: Barbieri 4, Ceccarini 6, Orsini 4, Sassetti 14, Barsotti, Sgorbini, Evangelista 2, Gioan 2, Zolfanelli 18, Candelori 3. All. Menichetti.

