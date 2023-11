Home

Sport

Basket

Jolly Acli, e otto!

Basket

19 Novembre 2023

Jolly Acli, e otto!

Livorno 19 ottobre 2023 – Jolly Acli, e otto!

L’ottava meraviglia rosablu, arriva nella partita più difficile, quella contro la quotatissima Lucca.

Il Jolly Acli basket impiega un paio di quarti a carburare, poi mette la freccia e si lancia spedita verso la vittoria (82-65).

Una gara temuta (anche perché le ospiti arrivavano con voglia di riscatto dopo una sconfitta interna, la prima in campionato), e per questo preparata benissimo da coach Stefano Corda in settimana.

“Le Mura” parte forte, fisica, aggressiva in difesa, produttiva in attacco (6-10), poi una tripla di Orsini fa scattare il controparziale labronico, finalizzato da Barbieri: 9-0 e 15-10 sul tabellone.

Un fuoco di paglia in quanto le lucchesi reagiscono prontamente, tornando a meno uno (19-18), prima del canestro di Gioan allo scadere che chiude il primo tempino sul 21-18.

Nel secondo quarto sono le biancorosse ad aprire le danze, ma ancora una volta Livorno tenta la fuga, con un 10-0 illuminato dalle bombe di Ceccarini e Zolfanelli (31-22).

Tuttavia la storia precedente si ripete e Lucca rientra impetuosamente e tiene botta fino all’intervallo (42-39). Al rientro dagli spogliatoi il Jolly è deciso a dare la spallata: Sassetti martella la difesa avversaria con le sue incursioni, e poi ci pensano le bombe di Zolfanelli e Orsini (due di fila), a creare quel gap che alla fine risulta decisivo. Con la sola Cherkaska tra le ospiti che prova tenere a galla la sua squadra (63-49). Nell’ultima frazione si segna poco su azione, il Jolly si limita a controllare il vantaggio, tanti tiri liberi e lo sguardo già proiettato verso il prossimo futuro.

Le parole di coach Corda: «Mi aspettavo da parte loro una reazione dopo la sconfitta patita in settimana, e così è stato. Sono state molto brave nel primo tempo a metterci pressione; e noi, nonostante le difficoltà, siamo comunque riuscite ad arrivare all’intervallo in vantaggio. Nel terzo siamo state più brave di loro, continue in attacco, migliorando la difesa e concedendo solo 10 punti. Abbiamo la tendenza ad accenderci con intermittenza, ma rispetto all’inizio dell’anno abbiamo acquisto una buona fluidità offensiva. Anche oggi abbiamo segnato 82 punti. Tuttavia quando acquisiamo un certo vantaggio, sbagliamo qualcosa in difesa e le avversarie riprendono fiducia. Dobbiamo migliorare, certo, ma il lavoro intrapreso è quello giusto. E nel tempo darà frutti sempre migliori».

Il tabellino:

Barbieri 8, Ceccarini 11, Orsini 19, Giari 2, Sassetti 17, Barsotti, Sgorbini 3, Evangelista, Gioan 2, Zolfanelli 20, Candelori. All. Corda. Ass. Menichetti.

Jolly Acli, e otto!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin