29 Maggio 2023

Jolly Acli in finale nazionale, stravince a Agropoli e ribalta la serie

Livorno 29 maggio 2023

Un’impresa davvero d’altri tempi. Il Jolly Acli Basket Livorno espugna il campo del quotato basket Agropoli Paestum (ancora inviolato questa stagione), con un risultato che non ammette repliche 43-71. 28 punti di vantaggio al termine di una partita preparata benissimo, e dominata in lungo e in largo, grazie ad una prestazione intensa, precisa, determinata, da grande squadra. E non era facile, soprattutto pensando alla sconfitta interna, seppur di soli due punti, maturata nella gara d’andata. Una vittoria nella quale le lunghe hanno saputo farsi valere, dominando la scena, e segnando punti a raffica. Con la nuova Egwoh ormai parte integrante di una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio. Bene anche la capitana Sara Ceccarini. Adesso i fari sono puntati sull’atto finale: la doppia sfida decisiva contro il Basket Roma. Altra avversaria davvero importante. Avanti tutta.

Le parole del DT Marco pistolesi: «Rispetto a gara uno abbiamo sistemato i problemi tattici che la partita aveva evidenziato. Sono veramente contento, le ragazze hanno dimostrato il loro valore, soprattutto le lunghe, che hanno giocato una partita dominante. La squadra da quando sono arrivato ha dimostrato grande attaccamento: il gruppo ha risposto alle sollecitazioni in maniera davvero encomiabile, e i risultati si sono visti. Adesso ci aspettano due settimane di lavoro, le ultime, dobbiamo continuare così, provando a fare un ulteriore step. Rispettiamo chiunque, ma credo che dobbiamo essere rispettate anche noi, perché la nostra squadra non parte battuta con nessuno».

Il tabellino: Garcia Leon 10, Giari 3, Ceccarini 16, Sassetti 10, Egwoh 21, Costa 4, Rosellini 4, Evangelista 3, Corti, Barsotti, Orsini. All. Menichetti. Et. Pistolesi.

