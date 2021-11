Home

29 Novembre 2021

Jolly Acli in versione schiacciasassi, a Lucca l’ottava vittoria di fila

Livorno 29 novembre 2021

Come nelle previsioni, il Jolly Acli basket Livorno espugna Lucca e raggiunge il prestigioso traguardo delle 8 vittorie consecutive.

Per la squadra rosablù la partita del palatagliate non ha presentato particolari difficoltà, troppo evidente la superiorità dell’organico a disposizione di coach Emiliano Ferretti e del suo vice Furio Betti.

Una buona prestazione corale, con parecchi alti e qualche basso, che consente un altro passo avanti verso l’obiettivo play off.

Tutte le ragazze hanno portato il loro mattoncino, contribuendo alla causa labronica con applicazione e entusiasmo. Risultato finale 72-39.

Le parole di coach Emiliano Ferretti

«Partita mai in discussione, fin dal primo quarto. Dopo i primi minuti di rodaggio siamo riuscite a trovare continuità in attacco, passando bene la palla trovando soluzioni per tutte. Il resto della partita ha viaggiato più o meno sullo stesso binario. L’unico quarto che è stato combattuto è stato il secondo, terminato 15-12 per noi. Siamo state frenate dal fatto che ho fatto più cambi, ha giocato essenzialmente la panchina, ne ha risentito la qualità, ma è una cosa che ci può stare.

Ancora una volta direi che la prestazione migliore è stata quella di Matilde Simonetti, che, oltre a 10 punti segnati che mi fanno molto piacere, ha l’attitudine giusta nel lavoro sporco che è abituata a fare, mixando attacco e difesa, e non a caso è andata in doppia cifra. Continuiamo così, zero a zero, testa alla prossima».

Il tabellino: Simonetti 10, Evangelista 9, Orsini 6, Ceccarini 13, Sassetti 12, Garcia Leon 6, Garaffoni 11, Barsotti 3, Cirillo 2, Corti. All. Ferretti, assistente Betti.

