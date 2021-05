Jolly Acli, Paly out gara 1. Civitanova espugna Livorno

Basket

13 Maggio 2021

Livorno 13 maggio 2021

Il Feba Civitanova Marche espugna il Modigliani Forum in Gara Uno dei Play Out, e si conferma bestia nera per il Jolly Acli Basket (59-64).

Una partita giocata spalla a spalla, praticamente dall’inizio alla fine, dove dominano la tensione, la paura, la pressione per l’importanza del risultato.

Alla fine la spuntano le ospiti, col solito colpo di coda; grazie, tra le altre, a un paio di giocate da tre punti di Bolognini e Paoletti, che ribaltano la situazione (le labroniche si erano portate avanti 55-51).

Il Jolly Acli comincia la gara con l’atteggiamento meno indicato, mancando spesso in fase difensiva, e affidandosi ad un attacco illuminato da giocate individuali.

Un frangente in cui la sfida nella sfida tra Castellani e De Giovanni, cattura l’attenzione generale.

Nella ripresa Livorno appare più concreta, tuttavia è il Feba a piazzare l’unico vero break dell’incontro, prendendo un vantaggio di 8 lunghezze con una tripla di Rosellini (40-48).

Orsini e compagne trovano le energie per rientrare, e con un parziale di 7-0, tornano nuovamente in carreggiata.

A quel punto fuori Giangrasso e De Giovanni per cinque falli, Patanè leggermente infortunata, complice la stanchezza dovuta a rotazioni estremamente limitate, Livorno è costretta a cedere l’onore delle armi all’avversaria.

Adesso per superare la serie in modo positivo, servirebbe l’impresa dell’anno, ovvero vincere due partite su due a Civitanova.

Marco Pistolesi. «La responsabilità maggiore per la sconfitta sta nel fatto che da un mese ci stiamo allenando in otto. Inutile raccontarci le storielle.

Oggi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo a livello difensivo.

Dopo meglio, ma la difesa forte ci ha fatto perdere lucidità in attacco. Errori di esperienza, come il fallo tecnico commesso da Giangrasso, che alla fine fanno la differenza.

Adesso boisogna lavorare sulla testa, loro sono al nostro livello.

Non sono imbattibili a patto di non fare errori banali come quelli di oggi».

Il tabellino

JOLLY ACLI LIVORNO: Ceccarini 15, Patanè 9, Simonetti 2, Orsini 9, Evangelista 3, Degiovanni 15, Peric ne, Giangrasso 6, Sassetti All. Pistolesi

FEBA CIVITANOVA MARCHE: Rosellini 8, Paoletti 10, Bocola 7, Trobbiani 4, Castellani 15, Angeloni ne, Severini ne, Bolognini 7, Binci 5, Pelliccetti 8 All. Carmenati