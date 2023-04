Home

3 Aprile 2023

Jolly Acli: regular season chiusa con una vittoria, adesso Play Off e la prima avversaria sarà Golfo Piombino

Livorno 3 aprile 2023 – Jolly Acli: regular season chiusa con una vittoria, adesso Play Off e la prima avversaria sarà Golfo Piombino

Una vittoria importante, non tanto per la classifica ormai acclarata, quanto per concludere bene la regular season. Al PalaCosmelli un buon Jolly Acli Basket Livorno supera largamente San Giovanni Valdarno, che, tuttavia, per una buona fetta della partita ha saputo vender cara la pelle. Primo quarto in sostanziale equilibrio, poi, nel secondo tempino, le rosablu, piazzano un parziale di 11-0 (da 29-24 al 40-24 della sirena), arrivando all’intervallo lungo con un tesoretto di 16 punti da custodire. Sembra chiusa, ma nella terza frazione, San Giovanni fa quadrato e comincia a rosicchiare punto dopo punto, arrivando fino al meno 6 del 49-43. A questo punto sale in cattedra il miglior Jolly: ultimo quarto praticamente perfetto con 19 punti segnati e zero subiti, e le ragazze di coach Furio Betti mettono in archivio la vittoria numero 22 (su 24 giocate) e possono rivolgere il pensiero alla prima dei play off in programma già nel prossimo weekend, vs Golfo Piombino. 71-43 il finale.

Il tabellino: Garcia Leon 13, Giari 20, Ceccarini 4, Costa 7, Rosellini 10, Sassetti 12, Evangelista 5, Orsini, Corti, Barsotti, Barghigiani. All. Betti. Ass. Menichetti.

Le parole di coach Betti: «Avevo chiesto alla squadra di interpretare la partita, come fosse una partita dei play off. Lo è stata. Loro si giocavano le ultime speranze di arrivare quinte e sono arrivate cariche, giocando a tratti una buonissima gara. Poi nella seconda parte siamo andate via in scioltezza, controllando facilmente».

