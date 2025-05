Home

1 Maggio 2025

Jolly Acli stoppato da Matelica termia la corsa dei playoff

Il Jolly ACLI si arrende con onore a Matelica: finisce 69-53, stagione da applausi

Livorno 1 maggio 2025

Il Jolly Acli Basket Livorno si ferma in Gara-3 dei quarti di finale playoff: la Halley Thunder Matelica vince 69-53 e conquista l’accesso alla semifinale contro Costa Masnaga. Una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto dalle ragazze labroniche in questa stagione.

Partenza forte delle padrone di casa, ma Livorno risponde con carattere grazie a Wojtala, Orsini e soprattutto Botteghi, solida sotto canestro con 12 punti e 8 rimbalzi. Dopo un primo tempo difficile (39-27 all’intervallo), le ragazze di coach Angiolini provano a riaprire la gara nel terzo quarto, guidate dalla grinta di Miccio (14 punti) e dal contributo di Georgieva e Okodugha.

Ma la serata non è delle migliori, specie in attacco e nonostante l’impegno e qualche sprazzo di speranza, Matelica allunga nel finale con le giocate di Gramaccioni e Poggio, chiudendo i conti sul +16.



Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche l’orgoglio di aver lottato fino alla fine. Il Jolly Acli esce a testa alta: coesione, crescita e spirito di squadra sono il patrimonio più prezioso di questa stagione. Con lo sguardo rivolto a un futuro che si annuncia avvincente.

Il tabellino: Wojtala* 4 (1/3, 0/3), Ceccarini 6 (0/1, 2/4), Sassetti 2 (1/2 da 2), Georgieva* 5 (2/6, 0/2), Orsini* 6 (2/5, 0/1), Miccio* 14 (3/6, 2/8), Botteghi* 12 (5/9, 0/4), Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 4 (2/4 da 2), Evangelista. Allenatore: Angiolini W.