16 Ottobre 2021

Jolly Acli sul campo del Basket Florence per fare un passo avanti

Livorno 16 ottobre 2021

Domenica alle 17.30, sul campo fiorentino del San Marcellino, il Jolly Acli Basket Livorno torna in campo, per proseguire sulla buona strada intrapresa al debutto (vittorioso) nel campionato di serie B femminle

L’avversario della seconda giornata sarà infatti il Basket Florence, sonoramente sconfitto alla prima sul terreno del Costone Siena.

Per le ragazze allenate da Emiliano Ferretti una buona occasione per compiere un ulteriore passo avanti in tema di gioco e coesione.

La gara, sulla carta non impossibile, deve comunque essere presa con grande attenzione, e soprattutto immutata concentrazione.

La società nel frattempo ha inserito nel roster Benedetta Corti, classe 2001, ruolo playmaker, che va allargare le possibilità di rotazione tra le esterne.

Le parole di Francesca Orsini

«Come tutte le partite avrà una storia a sé. Dobbiamo cercare di partire subito forti, comandare il ritmo, e nel secondo quarto decidere come affrontare sia in attacco che in difesa l’avversaria. Il debutto ha lasciato buone indicazioni: a parte il discorso tattico sul livello di unità di squadra, ci siamo aiutate in fase difensiva e offensiva. La palla ha girato bene, sono sempre arrivati passaggi per le compagne più libere. Niente egoismi, e quindi tutto filato nel verso giusto. Spero che l’unità difensiva possa diventare il nostro punto di forza»

