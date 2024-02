Home

Basket

27 Febbraio 2024

Livorno 27 febbraio 2024 – Jolly Acli vittoria di misura a Pontedera

Il Jolly Acli basket Livorno vince di misura a Pontedera (54-55). Grazie a due tiri liberi di una glaciale Francesca Evangelista sul finale, guadagna matematicamente il primo posto nella regular season.

Un risultato importante, ottenuto per il terzo anno di fila. Una gara complessa e spigolosa, su un campo notoriamente ostico per i colori rosablu, affrontata a ranghi incompleti, senza la capitana Sara Ceccarini, Elisa Barbieri, e Chiara Sgorbini, infortunatasi praticamente al suo ingresso in campo.

Una vittoria che conferma il carattere di una squadra, che ha l’istinto dei vincenti e che si appresta adesso ad affrontare l’ultima partita casalinga con serenità. In attesa poi che inizino i play off, che quest’anno si annunciano particolarmente interessanti.

«Pontedera ha giocato una buonissima gara, e per questo faccio loro i complimenti per averci messo cuore e tecnica, siglando ben otto bombe da tre – commenta il vice presidente Paolo Paoli -..

La partita era iniziata sotto una pessima stella, una settimana difficile, con due soli allenamenti, senza giocatrici importanti, e un infortunio immediato. E Martina Zolfanelli, che avrebbe dovuto rientrare con un minutaggio limitato, è stata invece costretta fare gli straordinari, dando una grossa mano dall’alto della sua esperienza e classe.

Tutte le giocatrici hanno fatto bene, con una nota di merito per Raffaela Costa, che ha messo a disposizione esperienza e indiscusso valore.

Vinciamo dunque la stagione regolare, e adesso puntiamo al massimo come le stagioni precedenti.

Dispiace, come detto, per l’infortunio che abbiamo patito, di Sgorbini, ma dispiace anche per quello di una nostra avversaria e nostra ex giocatrice, Elena Capodagli, ragazza di valore, molto sfortunata. Speriamo non si tratti di nulla di serio, e che entrambe possano rientrare il più presto possibile»

Il tabellino:

Barbieri, Zolfanelli 8, Orsini 15, Giari 13, Candelori, Gioan 2, Sassetti 9, Sgorbini, Evangelista 2, Costa 6. All. Corda. Ass. Menichetti.

