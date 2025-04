Home

Jolly Agli, gara-1 playoff è di Matelica (77-71)

24 Aprile 2025

Jolly Agli, gara-1 playoff è di Matelica (77-71)

Livorno 24 aprile 2025 Jolly Agli, gara-1 playoff è di Matelica (77-71)

Non basta una prova generosa al Jolly Acli Basket Livorno per conquistare Gara-1 dei quarti di finale playoff: nelle Marche è la Halley Thunder Matelica ad imporsi per 77-71 al termine di una partita intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

L’avvio è incoraggiante per le amaranto, che partono forte portandosi sul 2-8 grazie alle iniziative di Miccio e Botteghi. Matelica però risponde con energia, trovando ritmo in attacco con Cabrini, Gramaccioni e Poggio, chiudendo il primo quarto avanti 21-15.

Nel secondo periodo le padrone di casa provano a scappare, toccando il +11 (29-18). Livorno reagisce con carattere e grazie a una difesa a zona impenetrabile, torna fino al -2; ma un nuovo break di 10-0 permette alle marchigiane di andare all’intervallo sul 42-31.

Al rientro dagli spogliatoi, il Jolly alza l’intensità difensiva e trova soluzioni efficaci in attacco con Wojtala e Botteghi, firmando un parziale di 5-17 che vale il sorpasso (47-48). Matelica però resta lucida e chiude il terzo quarto avanti 57-53.

Nell’ultimo periodo Livorno si riporta davanti, spinge sull’acceleratore, ma le padrone di casa, che trovano una superlativa Celani, reagiscono nuovamente e con un parziale di 15-2 si portano sul 72-60 a quattro minuti dal termine. Le ragazze di coach Angiolini non si arrendono e tornano fino a due possessi di distanza (76-71 con tripla di Wojtala a 24” dalla sirena). Matelica tuttavia non si scompone, riesce a mantenere il vantaggio e a conquistare il primo punto della serie.

Il tabellino Jolly: Wojtala 17, Ceccarini 3, Sassetti 5, Georgieva 9, Orsini 4, Miccio 15, Botteghi 16, Sayed Tawfik ne, Okodugha 2, Evangelista. All. Angiolini