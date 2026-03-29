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Jolly Basket altro stop, a Cagliari la sconfitta arriva sul finale

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29 Marzo 2026

Jolly Basket altro stop, a Cagliari la sconfitta arriva sul finale

Livorno 29 marzo 2026 Jolly Basket altro stop, a Cagliari la sconfitta arriva sul finale

Trasferta amara e secondo stop consecutivo per il Jolly Libertas, superato 62-58 dalla Sardegna Marmi Virtus Cagliari al termine di un confronto equilibrato e deciso solo nei possessi conclusivi.

L’avvio è favorevole alle sarde, che trovano subito ritmo e allungano sul 10-2. Livorno però reagisce con efficacia, tornando rapidamente in partita grazie all’impatto offensivo di Botteghi. Nel secondo quarto le ospiti alzano l’intensità, mettono la testa avanti con una tripla di Marangoni e rientrano negli spogliatoi in vantaggio. Alla ripresa del gioco la Jolly prosegue nella linea positiva, arrivando fino al +8, perdendo però numerose occasioni per concretizzare l’allungo definitivo. La formazione cagliaritana ne approfitta per cambiare l’inerzia del match con un parziale di 7-0 ed arrivare presto al controsorpasso. Si entra così in un finale punto a punto: a due minuti dalla sirena El Habbab firma il 57-57 dall’arco, riportando l’equilibrio. Sul finale è la maggiore precisione ai liberi della squadra di casa a fare la differenza, mentre Livorno, meno tonica che in precedenti occasioni, non riesce a sfruttare le occasioni in attacco. Allegra Botteghi conclude il match in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi, mentre Sammartini mette 11 punti.

Le parole di Giorgia Sammartini:

«È stata una partita molto fisica. Come contro Empoli, abbiamo sofferto la loro aggressività e il contatto, mentre a noi è mancata l’energia che ci aveva contraddistinto fino a poco tempo fa. Non siamo riuscite a mettere in pratica quanto preparato durante la settimana. È venuta meno l’intensità, ma anche la capacità di giocare insieme, sia in attacco che in difesa. Ci auguriamo che siano solo episodi isolati, ma ora non serve pensarci troppo: dobbiamo tornare subito in palestra, lavorare e ritrovare concentrazione e identità. Adesso inizia la fase decisiva del campionato: non vogliamo sprecare questa occasione né vanificare quanto costruito finora.»Il tabellino: Nikitinaite 5 (1/4, 1/6), Braccagni NE, Marangoni* 6 (0/1, 2/5), Sammartini* 11 (4/5, 0/2), Botteghi* 12 (3/7, 1/7), Sassetti 2 (1/2, 0/3), Rinaldi, Spagnoli 2 (1/1 da 2), Miccio* 8 (3/8, 0/5), Poggio* 8 (2/4 da 2), Poggi NE, Cruz Ferreira 4 (1/4, 0/2)

Allenatore: Andreoli L. Ass. Bacci

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