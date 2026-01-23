Home

Sport

Basket

Jolly Basket Libertas, voglia di riscatto a Selargius

Basket

23 Gennaio 2026

Jolly Basket Libertas, voglia di riscatto a Selargius

Livorno 24 gennaio 2026 Jolly Basket Libertas, voglia di riscatto a Selargius

Dopo la sconfitta, ancora bruciante, rimediata sul parquet di Costa Masnaga, il Jolly Libertas vola in Sardegna per affrontare il San Salvatore Selargius (palla a due alle ore 15.30). La formazione sarda sta disputando un ottimo campionato con 16 punti in classifica, frutto di 8 vittorie e 6 sconfitte; ed è reduce da una convincente affermazione sul campo di Salerno. Un roster solido e ricco di talento, ulteriormente rinforzato dall’arrivo della finlandese Anniina Aijanen, classe 1994.

Nel match d’andata furono le isolane a imporsi, grazie a una tripla di Ceccarelli allo scadere, al termine di una gara che – onestamente – il Jolly avrebbe meritato di non perdere. Alla luce di quel precedente e del buon momento del gruppo allenato da coach Andreoli, la sfida di Selargius potrebbe rappresentare l’occasione ideale per riscattare quella pagina amara.

Le parole di coach Luca Andreoli:

«Selargius storicamente è un campo sempre molto impegnativo. Inoltre hanno inserito una straniera tra martedì e mercoledì, tornando di fatto al roster iniziale, anche se con una giocatrice diversa. Quelli in palio sabato sono punti importanti per entrambe le squadre.Sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta e, da quando sono arrivato, abbiamo disputato una sola partita in casa e questa è già la terza fuori. Essere competitivi fuori casa ti permette di portarti dietro risorse ed energie positive anche nelle partite casalinghe. Dobbiamo continuare a esserlo con l’obiettivo di provare a vincere, sapendo che i loro punti di forza sono il tiro da tre punti e il gioco interno su Juhasz. Su questi aspetti dobbiamo costruire la partita e cercare di impedire che entrino in ritmo troppo velocemente nell’arco dei 40 minuti».