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Jolly Basket: per l’ultima della regular season al Macchia arriva Milano Basket Stars

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3 Aprile 2026

Jolly Basket: per l’ultima della regular season al Macchia arriva Milano Basket Stars

Livorno 4 aprile 2026 Jolly Basket: per l’ultima della regular season al Macchia arriva Milano Basket Stars

Una partita importante per tanti motivi. Da vincere per sperare di agguantare il sesto posto e per mettersi definitivamente alle spalle il periodo negativo, segnato da due sconfitte esterne consecutive. Le luci del PalaMacchia si accendono (venerdì ore 20.30) per l’ultimo match della stagione regolare tra Jolly Libertas Livorno e Milano Basket Stars. Le ragazze di Luca Andreoli – che proprio all’andata, a Milano, debuttò sulla panchina amaranto – devono dare una svolta al proprio rendimento per arrivare alla seconda fase, quella dei playoff, nella migliore condizione possibile: fisica, ma soprattutto mentale. La strada intrapresa sembra quella giusta, come dimostra una settimana di allenamenti ad alto livello di energia e intensità. L’avversaria di turno è una squadra temibile, rinforzata rispetto alla gara d’andata in Lombardia, anche grazie al recente inserimento della forte pivot ceca Tereza Vitulova, candidata a rappresentare il principale pericolo per la difesa labronica. Una chiusura col botto, dunque, per Marangoni e compagne.

Le parole di coach Luca Andreoli.

«Dopo due trasferte negative, giocate male e con poca energia, mi è piaciuto il modo in cui siamo tornate in palestra: non ci siamo perse d’animo e abbiamo capito i nostri errori. È chiaro che un piccolo calo fisiologico, dopo due mesi e mezzo giocati al massimo, ci può anche stare. Affrontiamo una squadra che, secondo me, vale più di quanto dica la classifica: è matematicamente ai playout, ma verrà qui per migliorare il proprio posizionamento. Noi dobbiamo vincere per provare ad agganciare il sesto posto. Loro hanno aggiunto nuove giocatrici, tra cui una con esperienza in Eurocup, molto forte e di grande fisicità. Ma dobbiamo pensare a noi stesse, tornando a essere fluide e giocando la pallacanestro più semplice possibile».

Il pensiero di Sofia Marangoni.

«La cosa più importante è tornare alle origini: capire cosa abbiamo sbagliato e ritrovare energia e connessione. Dobbiamo fare ciò che rientra nelle nostre regole di gioco e, come ci ha detto il coach, tornare a divertirci insieme. La squadra sta bene, è positiva e ha un obiettivo chiaro: ritrovarsi e tornare a esprimere quel bel basket visto fino a due settimane fa, per affrontare a viso aperto chiunque da qui in avanti. Giocare con tanto pubblico? È sicuramente uno stimolo in più, ma il pubblico bisogna meritarselo. Per questo, contro Milano, a prescindere da quanta gente ci sarà, giocheremo anche per loro: per dimostrare ai tifosi che i playoff sono vicini e che vogliamo divertirci e far divertire».