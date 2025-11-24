Home

Jolly Basket, primo acuto esterno: amaranto corsare a Salerno (45-64)

24 Novembre 2025

Livorno 24 novembre 2025 Jolly Basket, primo acuto esterno: amaranto corsare a Salerno (45-64)Il Jolly Libertas conquista la sua prima vittoria stagionale lontano da casa imponendosi con autorevolezza sul campo di Salerno Basket ’92 per 45-64. Le amaranto partono con il piede giusto, guidano per gran parte del primo periodo e toccano il +8 grazie alle iniziative di Marangoni. Nel secondo arriva però la reazione delle campane, che con un parziale di 13-0 ribaltano l’inerzia e trovano il sorpasso firmato da Pandori.La ripresa cambia il volto del match: il Jolly Libertas rientra dagli spogliatoi con maggiore determinazione, piazzando un 13-4 che segna la svolta. Miccio completa l’opera con un gioco da tre punti che vale il primo vantaggio in doppia cifra per le livornesi. Nell’ultimo quarto le amaranto mantengono intensità e lucidità, chiudendo con un 21-11 che le porta fino al +19 finale, massimo distacco della serata.Solida la prova corale della squadra: Marangoni è top scorer con 19 punti, Miccio la segue a quota 16, mentre Sammartini (14) e Botteghi (11 punti e 9 rimbalzi) offrono contributi altrettanto importanti. Il Jolly Libertas torna così da Salerno con due punti preziosi e la conferma di una crescita costante del gruppo amaranto.Le parole di coach Walter Angiolini:«Era una vittoria che volevamo davvero tanto. Abbiamo avuto un buon atteggiamento per tutta la gara e, secondo me, abbiamo fatto dei passi avanti nella gestione dei momenti di difficoltà, soprattutto nel secondo quarto.Nonostante quel passaggio a vuoto siamo rimasti concentrate, applicate, e nel secondo tempo ne siamo usciti insieme. Come avevo chiesto, c’è stata un’assunzione di responsabilità da parte delle nostre giocatrici più importanti: hanno fatto il loro dovere e trascinato la squadra, mentre tutte le altre hanno dato un contributo prezioso.L’unica nota stonata purtroppo è l’infortunio alla caviglia di Sofia Marangoni, che verrà valutato nei prossimi giorni. Non ci voleva, davvero.Adesso però andiamo avanti: questo campionato sta dimostrando che ogni partita si può vincere o perdere contro chiunque. Dobbiamo continuare a lavorare al meglio in vista di giovedì.»Il tabellino Jolly: Braccagni, Marangoni* 19 (4/9, 3/7), Sammartini* 14 (2/3, 3/5), Botteghi* 11 (1/3, 1/5), Sassetti 2 (0/1, 0/1), Rinaldi, Spagnoli, Miccio* 16 (2/4, 3/9), Poggio*, Poggi, Cruz Ferreira 2 (1/3, 0/2)

Allenatore: Angiolini W.

