Home

Sport

Basket

Jolly buona anche l’ultima, battuta Firenze e sguardo ai play off

Basket

4 Marzo 2024

Jolly buona anche l’ultima, battuta Firenze e sguardo ai play off

Livorno 4 marzo 2024 – Jolly buona anche l’ultima, battuta Firenze e sguardo ai play off

Conclusa nel miglior modo possibile la regular season del campionato di serie B femminile, per un Jolly Acli Basket indomito, pronto per tuffarsi nell’avventura del play off regionale. La squadra di Stefano Corda ha chiuso la pratica PF Firenze già prima dell’intervallo, quando, con un parziale taglia gambe di 23-2, arriva al riposo sul risultato di 44-16. Una fase nella quale spicca Martina Zolfanelli, che sta pian piano tornando ai livelli che le competono. Nella seconda parte le rossoblù, fisiologicamente, tirano un po’ il fiato e le ospiti, con grande spirito agonistico, accennano a una concreta reazione (7-17), arrivano fino al 51-33, ma la capolista è ormai troppo distante e assolutamente in controllo della situazione, grazie alle ampie rotazioni (tutte le effettive sono andate a referto). Il finale 68-49, permette a Ceccarini e compagne di esultare, per la splendida prima fase di stagione, che, ricordiamo, oltre a questo primato, ha portato in bacheca la Coppa Toscana.

«Sono molto felice per questo primo step che ha visto le ragazze protagoniste indiscusse – dice la presidente Paola Parisi. Ora sono più che mai unite per un unico, grande, obiettivo: superare i play off regionali. Complimenti a loro e allo staff tecnico. E un grazie al fotografo Alessandro Solimani, che ci ha permesso di immortalare coi suoi splendidi scatti, i momenti più belli delle nostre vittorie».

Il tabellino: Barbieri 6, Ceccarini 7, Zolfanelli 11, Orsini 5, Giari 4, Candelori 3, Gioan 9, Sassetti 9, Evangelista 5, Costa 9. All. Corda. Ass. Menichetti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin