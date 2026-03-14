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Jolly Libertas, riparte la corsa: al PalaMacchia arriva Giussano

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14 Marzo 2026

Jolly Libertas, riparte la corsa: al PalaMacchia arriva Giussano

Livorno 14 marzo 2026 Jolly Libertas, riparte la corsa: al PalaMacchia arriva Giussano

Dopo la pausa forzata torna in campo il Jolly Libertas Livorno, che sabato alle 18 al PalaMacchia affronterà le Foxes Giussano.

Le due squadre arrivano alla sfida con stati di forma opposti. Le livornesi, guidate da Luca Andreoli, sono reduci da una serie di vittorie consecutive che ha rilanciato le ambizioni di classifica e aperto nuovi scenari in vista del finale di stagione. Le lombarde, invece, stanno attraversando un periodo complicato, con dieci sconfitte consecutive e la necessità di fare punti per allontanare la zona retrocessione. Nel match di andata, disputato lo scorso 3 dicembre, furono le Foxes a imporsi allo scadere per 71-70.

«Le partite dopo una pausa sono sempre un po’ particolari perché bisogna ritrovare il ritmo – spiega coach Andreoli –. In queste due settimane ci siamo allenate molto bene e con grande intensità. Il nostro obiettivo è continuare il percorso di crescita, cercando di ridurre gli alti e bassi e limitare le palle perse».

Il tecnico biancorosso si aspetta una gara ostica: «Giussano è con l’acqua alla gola e avrà grande motivazione per provare a portare a casa due punti pesanti. Noi però vogliamo continuare a cavalcare l’entusiasmo di questo periodo e farci trovare pronte».

Novità anche sul fronte mercato con l’arrivo della nuova straniera Gabby Nikitinaite: «È una giocatrice che seguo da diversi anni, ha grande talento e può ricoprire più ruoli, dall’1 al 4. Sa segnare ma è anche molto altruista: può fare punti, rimbalzi e assist. È il tipo di giocatrice che può aumentare la qualità della squadra». Nikitinaite è attesa in città nelle prossime ore, ma non prenderà parte alla gara di sabato.

L’obiettivo della Jolly Libertas resta chiaro: «Dobbiamo arrivare ai playoff nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili e cercare di superare anche i fattori campo che incontreremo nel percorso».

Jolly Libertas, riparte la corsa: al PalaMacchia arriva Giussano