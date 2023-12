Home

Sport

Basket

Jolly vince a Firenze e chiude il girone d’andata imbattuta

Basket

5 Dicembre 2023

Jolly vince a Firenze e chiude il girone d’andata imbattuta

Livorno 5 dicembre 2023 – Jolly vince a Firenze e chiude il girone d’andata imbattuta

Il Jolly Acli Basket Livorno raggiunge il primo mini traguardo stagionale, ovvero chiudere il girone di andata senza sconfitte. E lo fa vincendo una partita tutt’altro che facile sul campo della Pallacanestro Femminile Firenze 66-49. Una gara che, escludendo l’approccio “leggero”, è stata sempre condotta e portata alla fine con l’autorità della prima della classe. Tutto questo, nonostante l’infortunio di Martina Zolfanelli, che ha privato la squadra di una delle sue bocche da fuoco principali per lunghi minuti. Ancora una volta, data l’indisponibilità di Stefano Corda, è stato il vice Stefano Menichetti a guidare la squadra dalla panchina.

Le parole di Menichetti: «Se guardo il risultato dico che la partita è andata bene. Anche se all’inizio la nostra fase difensiva è un pochino mancata. Siamo partite contratte, e stavamo 10-2 per loro dopo pochi minuti. Allora ho chiamato time out, abbiamo parlato, e da quel punto abbiamo cominciato a difendere, recuperare palloni e fare buoni canestri. Quindi abbiamo messo la testa avanti, e siamo rimasti avanti fino alla fine attendendo la vittoria. Questo dimostra che se la difesa lavora bene, le partite si vincono.

L’aspetto difensivo è importante. Non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci durante le partite. Perché se ci va bene nella stagione regolare, quando poi saremo alle fasi successive, non sarà la stessa cosa. Dunque, se vogliamo fare meglio del passato, dobbiamo migliorare in questo senso: sia mentalmente che di approccio.

Arrivare al giro di boa senza sconfitte è sempre motivo di orgoglio, e come allenatori siamo più che soddisfatti

Vorrei ringraziare coach Stefano Corda, per le informazioni sulle giocatrice avversarie che ci ha fornito prima della partita, determinati per riuscire a limitarle».

Il tabellino: Barbieri 6, Ceccarini 15, Orsini 9, Giari 5, Sassetti 9, Sgorbini, Evangelista 7, Gioan 4, Zolfanelli 11, Candelori . All. Menichetti.

Jolly vince a Firenze e chiude il girone d’andata imbattuta

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin