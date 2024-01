Home

Jorge Vargas, l’ex difensore Amaranto degli anni d’oro sarà il nuovo allenatore del Livorno

10 Gennaio 2024

Livorno 10 gennaio 2024 – Jorge Vargas, l’ex difensore Amaranto degli anni d’oro sarà il nuovo allenatore del Livorno

Manca solo l’ufficialità, ma l’entusiasmo cresce in città in attesa dell’arrivo di Jorge Vargas, destinato a diventare il prossimo allenatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915. L’ex difensore, che ha indossato la maglia amaranto negli anni d’oro dal 2004 al 2006, è atteso domani mattina per ufficializzare l’accordo e prendere il posto del dimissionario Favarin.

La storia di Vargas con il Livorno risale agli anni in cui la squadra disputava il massimo campionato italiano, la Serie A. Dopo una breve parentesi all’Empoli, Vargas è stato acquistato dal Livorno per la stagione 2004-2005, distinguendosi per le sue doti difensive. Nella stagione successiva, contribuì al successo della squadra che si qualificò per le coppe europee, consolidando il suo status di perno centrale della difesa amaranto.

Come allenatore, Vargas ha già maturato esperienze significative.

Ha guidato il Vigor Lamezia e il Pro Patria nella Serie C, dimostrando le sue abilità tattiche e la capacità di gestire squadre di alto livello. La sua carriera da allenatore include anche incarichi presso la Reggina Berretti, l’A.S.D. Aurora Reggio, e la collaborazione tecnica con lo Shenzhen in Cina, sotto la guida di Roberto Donadoni.

Nella stagione 2021-2022, Vargas è stato alla guida della Vigor Lamezia, distinguendosi per la sua leadership e competenza tecnica. Il suo ultimo incarico è stato con la Pro Patria nella Serie C nella stagione 2022-2023, dove ha piazzato la squadra al dodicesimo posto, a ridosso della zona play-off.

Il ritorno di Jorge Vargas a Livorno è accolto con grande entusiasmo dai tifosi, che ricordano con affetto il suo contributo come giocatore. Ora, il “Guerriero Amaranto” si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Livorno. Porterà la sua esperienza e la sua passione per il calcio nella veste di allenatore. I livornesi guardano con fiducia al futuro, sperando che Vargas possa riportare il glorioso spirito della squadra sulle vette del successo calcistico.

