Home

Provincia

Piombino

JSW di Piombino, Tenerini (FI): Ieri altra riunione al MIMIT, adesso Addendum serio e passi concreti

Piombino

1 Agosto 2023

JSW di Piombino, Tenerini (FI): Ieri altra riunione al MIMIT, adesso Addendum serio e passi concreti

Piombino (Livorno) 1 agosto 2023 – JSW di Piombino, Tenerini (FI): Ieri altra riunione al MIMIT, adesso Addendum serio e passi concreti.

“Ieri si è tenute un’ulteriore riunione al MIMIT, alla presenza del Sottosegretario Bergamotto, al fine di individuare i prossimi step che devono condurre ad una piena operatività della JSW di Piombino.

Il Governo ha spinto per la messa in opera il prima possibile del piano di sviluppo presentato ieri, dando una prima scadenza a dicembre. Adesso occorre che la JSW presenti un Addendum serio, che contenga il forno elettrico, come da accordi, e che la collocazione di tale forno sia conforme alle linee di sviluppo territoriale tracciate dall’Amministrazione comunale”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge:

“Si tratta dell’ultima occasione di acquisire un po’ di credibilità, venuta meno in questi anni a causa delle numerose promesse mai mantenute e dell’assenza di una seria programmazione.

Il Governo deve diventare parte attiva, pensando ad una forma di commissariamento per trovare una soluzione definitiva che porti alla piena efficienza del polo strategico, e per non farsi trovare impreparato nel caso in cui la scadenza di dicembre non fosse rispettata dall’azienda.

Il territorio merita delle risposte e delle soluzioni. L’ attività deve essere ripresa al più presto e la cassa integrazione deve finalmente terminare.

Ricordiamo che la JSW, nella sua piena operatività, potrebbe avere un ruolo cruciale nello sviluppo del comparto siderurgico per il nostro Paese”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin