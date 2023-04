Home

Jsw, giovedì 27 aprile Fim Fiom e Uilm convocati al ministero

12 Aprile 2023

Piombino, 12 aprile 2023

Questa mattina le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm hanno ricevuto la convocazione al Ministero del made in Italy sulla vertenza JSW Steel Italy. L’incontro si terrà giovedì 27 aprile alle ore 15.

Un incontro atteso, richiesto, per il quale le RSU e le organizzazioni sindacali hanno lavorato incessantemente.

Finalmente il lavoro prodotto con le forze politiche e con le istituzioni ha prodotto una occasione di condivisione, ci auguriamo di trasparenza, e che contribuisca a portare chiarezza sulle reali intenzioni della multinazionale e del Governo. – Dichiarano le OS che proseguono-

Le priorità come evidenziato dall’assemblea sono:

l’idea del Governo sulla prospettiva dello stabilimento nel quadro della siderurgia nazionale.

I vincoli che intende porre il Mimit all’accordo di programma a garanzia degli impegni di Jsw di tornare a produrre acciaio con piani industriali credibili e investimenti esigibili.

La garanzia della tenuta sociale dei lavoratori nella loro progressiva ricollocazione al lavoro.

Per questa ragione come deciso in assemblea, la manifestazione annunciata per il giorno 20 è di fatto sospesa.

Adesso più che mai le iniziative di Fim Fiom Uilm e dei lavoratori dello stabilimento siderurgico dipenderanno dalle risposte e dalle proposte che verranno presentate a quel tavolo e dagli incontri che seguiranno se ritenuti utili e necessari.

Segreterie provinciali Fim Fiom Uilm

