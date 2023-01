Home

13 Gennaio 2023

Jsw, l'On.le Tenerini deposita risoluzione con la richiesta di riavviare il ciclo produttivo e reintegrare il personale dalla cassa integrazione

Piombino (Livorno) 13 gennaio 2023 – Jsw, l’On.le Tenerini deposita risoluzione con la richiesta di riavviare il ciclo produttivo e reintegrare il personale dalla cassa integrazione

“Ho presentato una risoluzione a mia prima firma in commissione congiunta X e XI della Camera, condivisa da alcuni colleghi della maggioranza

Si chiedere al Governo di attivarsi per l’avvio di un tavolo di confronto con i sindacati e le istituzioni regionali e locali interessate volto all’assunzione di iniziative dirette a ripristinare i livelli produttivi e occupazionali della Jsw Steel Italy”.

Lo dichiara la deputata di FI Chiara Tenerini che aggiunge: “Le numerose vicende che hanno caratterizzato la storia dell’acciaieria negli ultimi anni impongono un intervento immediato. E’ necessario avviare tutte le misure idonee al reintegro in servizio dei lavoratori in cassa integrazione da anni. Ciò per consentire la salvaguardia di una realtà strategica per la Regione e per l’intero Paese”

E inoltre “Fondamentale è una soluzione che consenta al sito di tornare ad essere un’eccellenza italiana nella produzione di acciaio per il sistema ferroviario. Le proprietà succedutesi negli anni alla guida dell’azienda non hanno attuato gli investimenti promessi. I rumors attuali che ipotizzano l’ingresso di nuovi acquirenti non devono distogliere l’attenzione dal fatto che sia necessario un intervento concreto a livello governativo”.

La stessa ha così concluso “Nella risoluzione ho anche sollecitato la firma dell’Addendum inerente l’Accordo di Programma del 2018, propedeutico alla realizzazione della commessa di 700 milioni di euro da parte di RFI. Tale commessa consentirebbe il concreto riavvio del ciclo produttivo ed il rilancio del sito siderurgico”.

