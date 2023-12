Home

Jsw Piombino: Tenerini (FI), Il Governo ha posto le premesse per una risoluzione positiva della questione

20 Dicembre 2023

Livorno 20 dicembre 2023 – Jsw Piombino: Tenerini (FI), Il Governo ha posto le premesse per una risoluzione positiva della questione

Si è tenuto oggi l’incontro tra le rappresentanze sindacali, il Ministero del Lavoro, i rappresentanti del MIMIT, la Regione Toscana per esaminare la proroga della Cig in deroga per i lavoratori della JSW di Piombino.

Durante l’incontro tutte le parti hanno manifestato la volontà di trovare una soluzione per le migliaia di lavoratori dell’acciaieria, attraverso una proroga di almeno 12 mesi e il reperimento delle necessarie risorse.

Sull’argomento avevo di recente presentato un’interrogazione ai Ministri coinvolti, chiedendo, appunto, un intervento risoluto e urgente”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che ci tiene a sottolineare:

“Negli ultimi tempi il Governo ha deciso di dar vita a un polo siderurgico integrato green a Piombino, affiancando alla JSW una nuova acciaieria del gruppo ucraino Metinvest. L’investimento prevede la creazione di 700 posti di lavoro. E’ attualmente in corso la valutazione delle condizioni per la piena coesistenza del nuovo investimento con JSW, tuttavia sembrerebbero esserci le condizioni affinché si arrivi a un accordo.

Il gruppo Metinvest ha garantito il riassorbimento dei lavoratori di JSW disoccupati, ma occorrerà del tempo. Nel frattempo è preciso dovere del Governo, e di tutti i soggetti coinvolti, intervenire in tempi brevi affinchè i lavoratori del polo siderurgico e le loro famiglie non corrano il rischio di restare senza ammortizzatori sociali. E, alla luce dell’incontro di oggi, mi sembra che vi siano tutte le premesse per una risoluzione positiva della questione”.

