Judo, 23 medaglie al campionato nazionale per il G.S. Vigili del Fuoco “C. Tomei

17 Dicembre 2021

Livorno 17 dicembre 2021

Si è svolto, presso il palazzetto dello sport “Raul Micheli” di Follonica (GR) , il 36° Campionato Nazionale CSEN di Judo 2021.

Il sabato ha visto protagonisti gli atleti delle categorie Es. A, ES. B e Cadetti, mentre la domenica è stata la volta degli Under 23, dei Senior e dei Master.

Nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore, oltre ottocento judoka provenienti da tutta la penisola, nei due giorni di gara si sono dati battaglia sui sei tatami allestiti per l’occasione dall’Ente di Promozione.

Il G.S. Vigili del Fuoco “C. Tomei” di Livorno Sez. Judo, guidato dal Direttore Tecnico Luca Aiello, ha partecipato a entrambe le giornate di gara e i podi conquistati dai suoi atleti tra cui 3 primi classificati, 5 secondi, 15 terzi e 14 settimi, hanno permesso al G.S. Livornese di classificarsi, nella prima giornata di competizioni, al secondo posto nella classifica generale delle Società sulle 68 partecipanti.

Nella categoria Cadetti, degli atleti allenati dal Tecnico Aiello nella palestra Kodokan di Via Petrarca, secondo gradino del podio per l’atleta Leonardo Agostini, mentre al terzo posto si sono classificati Ilaria Iannuzzi, Gabriele Crescitelli e Cristiano Marinò. Nella categoria Under 23 medaglia d’argento per il judoka Emiliano Rizzo e medaglia di bronzo per Matteo Favilla e Danilo Ratti.

Per la categoria Senior si sono distinti gli agonisti Viola Lonzi e Davide Corsani che hanno conquistato entrambi il terzo gradino del podio.

