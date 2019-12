Home

19 dicembre 2019

Judo e divertimento con Kodokan1990 Vigili del Fuoco (Foto)

Livorno – Mattinata trascorsa all’insegna dell’amicizia e dello sport per i piccoli Judoka dell’ “A.S.D. Kodokan1990 – G.S. Vigili del Fuoco Sez. Judo” che domenica 15 dicembre hanno partecipato a Follonica alla prima tappa delle giornate formative “Judo e Divertimento – Proviamo lo Sport” organizzate dalla Fijlkam Toscana Settore Judo e dedicate agli atleti più piccoli della Federazione.

In un clima di gioco e di divertimento i bambini più piccini, di età compresa fra i tre e i sei anni (Draghetti), accompagnati dalla loro insegnante, il Tecnico Erika Corsani, si sono messi alla prova con serietà e determinazione ad affrontare un circuito di abilità motorie che comprendeva uno slalom, saltelli, capriole, cadute e in un incontro di judo “in piedi” di 30 secondi sul Tatami dove i piccoli si sono cimentati utilizzando le prime tecniche base di questa disciplina. Gli atleti più grandicelli (Volpi) dai 7 ai 9 anni, guidati anche loro da Erika, si sono messi in gioco, per la prima volta, in incontri di lotta in piedi della durata di un minuto e mezzo. La categoria dei Cinghialini , di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, sotto la supervisione del Maestro Sergio Marcucci e del D.T. Luca Aiello, hanno partecipato invece a incontri sul Tatami con tecniche di proiezioni e di lotta a terra, in una competizione ufficiale che li ha visti tutti salire sul podio.

E’ stata una giornata intensa, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista emotivo, è stato il commento dei Tecnici che hanno accompagnato i bambini in questa avventura. Un grazie a tutti i piccoli partecipanti che si sono messi in gioco con grande tenacia e determinazione e ai loro genitori che hanno partecipato alla giornata con lo spirito di amicizia che caratterizza il nostro gruppo sportivo.

Questi i piccoli partecipanti:

Draghetti (2013-2014-2015-2016): Alice Baccigalupo, Sofia Casaldi, Riccardo Casaldi, Alessio Favilla, Margherita Pisani, Leonardo Prencipe, Oriana Romeo, Flavio Serni, Cesare Spagnuolo.

Volpi (2010-2011-2012): Benedetta Batha (3^ Class.), Giulia Foleni (1^ Class.), Giulio Turinelli (1 Class.)

Cinghialini (2008-2009) :

Primo gradino del Podio: Tommaso Borchi, Matteo Carletti, Alessia Ciampi, Vittoria Dalpero, Mirko Pavoletti, Giulio Turinelli

Secondo gradino del Podio: Olga Guillet

Terzo Gradino del Podio: Margot Bastianelli, Lorenzo Favini