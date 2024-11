Home

Sport

Arti Marziali

Judo, i piccoli Judoka dell’ASD Senshi di Livorno al Trofeo “Sergio Carta” di Bagno a Ripoli

Arti Marziali

16 Novembre 2024

Judo, i piccoli Judoka dell’ASD Senshi di Livorno al Trofeo “Sergio Carta” di Bagno a Ripoli

Livorno 16 novembre 2024 Judo, i piccoli Judoka dell’ASD Senshi di Livorno al Trofeo “Sergio Carta” di Bagno a Ripoli

Ottimi i risultati della Società Sportiva Senshi al Trofeo “Sergio Carta” con 5 ori, conquistati da Liparulo Mattia, Liparulo Matilde, Serena Tea, Casilli Tancredi, Berti Leonardo, 2 argenti grazie a Cirillo Sara e Berti Gaia, e 5 bronzi ottenuti da De giovanni Elena, Cicero Emma, Costantino Zeno, Lupi Anna, Cirillo Ylenia.

A Bagno a Ripoli (FI), presso la PALESTRA GOBETTI, oltre 400 giovanissimi Judoka si sono ritrovati sul tatami del Trofeo “Sergio Carta” aperto alle categorie Ragazzi, Bambini e Fanciulli. Dodici i rappresentanti dell’ASD Senshi di via Grotte delle Fate, che hanno condiviso una giornata intensa e ricca di emozioni, caratterizzata da sfide, ma soprattutto da sport e amicizia.

Soddisfatti, di come si sono comportati sul Tatami i loro piccoli atleti, i Tecnici Monica Iacorossi e Federico Cappagli, che in questa giornata hanno potuto toccare con mano l’importanza dell’ impegno costante intrapreso in palestra con questi giovanissimi judoka. Arrivare sul podio è una parte importante di questi eventi, ma non è e non deve essere l’unico obiettivo. Per questo Monica (Judoka di livello internazionale ed ex atleta del C.S. Carabinieri Roma) nello scorso mese di aprile ha aggiunto al suo curriculum sportivo il Diploma di Specializzazione nella Didattica delle Discipline per l’Infanzia “Educajudo” patrocinato dalla Fijlkam finalizzato all’educazione motoria sportiva dei bambini, nella fascia d’età 3-5 anni. Questo obiettivo raggiunto le ha permesso di approfondire l’aspetto educativo dell’allenamento e il suo effetto nello sviluppo neuropsicomotorio del bambino nella consapevolezza che, interagendo con i più piccoli sul tatami, si contribuisce parallelamente allo sviluppo fisico e alla maturazione della loro personalità attraverso la trasmissione di valori quali il rispetto, il coraggio e la perseveranza .