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Judo, il Senshi Livorno domina a Rosignano: primo posto assoluto al 22° Trofeo Marta Pelosini

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14 Aprile 2026

Judo, il Senshi Livorno domina a Rosignano: primo posto assoluto al 22° Trofeo Marta Pelosini

Livorno 14 aprile 2025 Judo, il Senshi Livorno domina a Rosignano: primo posto assoluto al 22° Trofeo Marta Pelosini

Fine settimana importante per il judo livornese al palazzetto di Rosignano, dove l’ASD Senshi Judo ha messo a segno una prestazione straordinaria, conquistando il primo posto nella classifica generale per società. Un risultato di grande prestigio, ottenuto su un totale di ben 32 palestre partecipanti, che conferma la crescita costante della realtà di via Grotte delle Fate.

La due giorni dedicata al Judo si è aperta sabato con il 22 ° Memorial M. Monti, dedicato alla classe agonistica. Per la palestra Senshi è salito sul tatami Mattia Liparulo (cat. Es. B), che ha chiuso al settimo posto. Al di là del piazzamento, la sua prova è stata giudicata molto positiva dai tecnici Monica Iacorossi e Francesco Aidone in quanto Mattia ha mostrato evidenti progressi tecnici, lasciando intravedere margini importanti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

La giornata di domenica, dedicata al Trofeo Pelosini e alle categorie pre-agonistiche, ha regalato un vero trionfo alla palestra livornese. I giovani judoka hanno offerto una prestazione brillante, distinguendosi non solo per il numero di medaglie conquistate, ma soprattutto per la qualità tecnica espressa.

Particolarmente significativa la prova delle numerose cinture bianche al loro esordio assoluto: emozione sotto controllo, grande determinazione e capacità di mettere in pratica quanto appreso in palestra. A trascinare la società verso il successo è stata la categoria Fanciulli, definita dai tecnici come una “classe centrale” in forte crescita, capace di imporsi con sicurezza e rapidità su ogni avversario.

Il primo posto nella classifica per società è frutto di un medagliere veramente importante:

Categoria Ragazzi

– Oro: Elena De Giovanni, Ylenia Cirillo

– Argento: Anna Lupi, Allegra Bartoli, Ilario Gallo

– Bronzo: Emanuele Martelloni

Categoria Fanciulli

– Oro: Gabriele Franceschin, Iacopo Franceschin, Tea Serena, Giulia Rondina, Matilde Liparulo, Sara Cirillo, Ismaele Russo Talarico

– Argento: Gloria Guidugli

– Bronzo: Elia Lemmi

Categoria Bambini

– Oro: Alice Sturniolo, Giulio Gallo, Antonio De Simone, Niccolò Chimenti

– Argento: Enea Zangrillo, Valerio De Giovanni

– Bronzo: Serena Cojocaru, Davide Ghimbra, Federica Ceccherini

Con questo successo, la palestra Senshi Judo Livorno conferma la qualità del percorso intrapreso anche con i suoi più giovani atleti e lancia un segnale chiaro che il lavoro svolto in palestra, fatto di competenza, impegno, e determinazione anche con le categorie dei più piccoli sta creando un gruppo coeso dove sport e amicizia si fondono creando un ambiente stimolante per le future generazioni di judoka.

Judo, il Senshi Livorno domina a Rosignano: primo posto assoluto al 22° Trofeo Marta Pelosini