Livorno 9 dicembre 2024 Judo, la palestra Senshi Livorno conquista il Bronzo al Campionato Italiano Master a squadre

La palestra Senshi Judo Livorno presente con due atleti nella Rappresentativa Toscana ai Campionati Italiani a Squadre Master di Judo che ha conquistato il Bronzo.

Sabato scorso, il PalaPellicone di Ostia ha ospitato l’ultimo appuntamento di interesse nazionale del 2024 di judo, assegnando i titoli a squadre. L’evento ha visto la partecipazione di numerose formazioni provenienti da tutta Italia, pronte a contendersi i campionati italiani a squadre per regioni della classe Master.

Tra i protagonisti dell’evento, la palestra Senshi Judo di Livorno ha avuto l’onore di vedere selezionati due dei suoi atleti per rappresentare la Toscana nella gara: Eugenio Sturniolo e Simone Taiocchi.

Simone, nella categoria +90kg, è stato schierato nella formazione per due incontri, vincendoli entrambi per Ippon e contribuendo significativamente al risultato finale. Eugenio Sturniolo, capitano della squadra, ha rappresentato la regione nella categoria 90kg, e seppur reduce da un serio infortunio, ha combattuto in un incontro durante il ripescaggio che ha portato la squadra alla vittoria e alla medaglia di bronzo.

La squadra regionale toscana, composta da atleti delle classi M1/M2/M3, ha ottenuto un prestigioso terzo posto, salendo sul podio e confermando l’alto livello del judo toscano.

Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per la palestra Senshi Judo di Livorno e per i suoi judoka, che hanno dimostrato grande impegno, abilità e spirito di squadra anche in un contesto di atleti provenienti da palestre diverse.