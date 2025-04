Home

Judo, un weekend di successi per l’ASD Senshi Livorno tra grinta e medaglie

16 Aprile 2025

Il fine settimana appena trascorso è stato impegnativo ma ricco di successi per la società sportiva ASD Senshi Livorno che ha visto i suoi atleti impegnati su più fronti e un bilancio di risultati che non può che rendere orgogliosi i Tecnici della palestra.

Sabato 12 aprile, presso il Palazzetto dello sport di Rosignano, gli Esordienti A hanno partecipato al Memorial M. Monti. Il judoka Mattia Liparulo ha conquistato un meritatissimo terzo posto, distinguendosi per una gara combattuta fino all’ultimo, pur cedendo in semifinale a causa di una controversa decisione arbitrale.

Non da meno, l’atleta Emma Cicero, ha mostrato una straordinaria tenacia, vincendo quattro incontri consecutivi con una grinta eccezionale. Solo un piccolo errore di inesperienza le ha impedito di salire sul gradino più alto del podio, regalandole comunque una pregevole medaglia d’argento.

La giornata di domenica ha visto protagonisti i judoka più piccoli delle categorie Fanciulli, Bambini e Ragazzi, impegnati nel Memorial M. Pelosini che hanno gareggiato con entusiasmo e determinazione, raccogliendo una vera pioggia di medaglie. Il contributo dei piccoli campioni è stato determinante per permettere alla palestra di via Grotte delle Fate di classificarsi al quarto posto nella classifica generale per società.

Ecco i risultati delle medaglie individuali:

– Oro: Berti Gaia, Cirillo Sara, Cirillo Ylenia, Franceschin Iacopo, Franceschin Gabriele, Liparulo Matilde

– Argento: De Giovanni Elena, De Giovanni Valerio, De Simone Antonio, Serena Tea, Simoni Romeo, Spina Helena, Russo Talarico Ismaele, Zangrillo Enea

– Bronzo: Gallo Ilario, Bahushi Ermela, Arrigoni Nicole, Martelloni Emanuele

Un plauso speciale va a tutte le cinture bianche che si sono avvicinate alla competizione per la prima volta con coraggio, determinazione e, soprattutto, uno spirito di sana competizione.

Un weekend che conferma come il judo sia non solo una disciplina sportiva, ma anche una scuola di vita e di emozioni. L’ ASD Senshi Livorno continua a crescere, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni.

