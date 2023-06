Home

Judocando alla sicurezza, si è concluso nelle scuole il progetto dei Vigili del Fuoco

8 Giugno 2023

Judocando alla sicurezza, si è concluso nelle scuole il progetto dei Vigili del Fuoco

Livorno 8 giugno 2023 –

Un’esperienza volta a conoscere da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco, i mezzi che utilizzano nelle varie circostanze in cui sono chiamati ad affrontare situazioni di emergenza e provare l’emozione di indossare il loro elmo per affrontare, accompagnati da un Vigile Esperto, un vero percorso di addestramento.

Questo è quello che hanno vissuto, presso il Comando di Via Campagna, trentasette ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, scelti tra tutti gli alunni delle classi seconde dei plessi Banditella e San Simone dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” che anche quest’anno hanno aderito al progetto “Judokando alla Sicurezza”.

Il percorso ha come obiettivo principale quello di coinvolgere attivamente i ragazzi sul tema della sicurezza, sia in classe, con lo scopo di fargli conoscere i rischi e i pericoli che possono incontrare nelle loro attività quotidiane, sia in palestra dove si sono cimentati in attività motorie volte a capire come il controllo dei propri movimenti sia importante in situazioni di criticità.

Gli incontri in aula sono stati curati dal Vigile Volontario del Comando di Milano, Serenella Scanziani e dal Vigile del Fuoco Giancarlo Damele, dell’ANVVF sez. Milano, mentre le lezioni in palestra sono state guidate dai Vigili del Fuoco e Tecnici della Sez. Judo del G. S. “C. Tomei” Luca Aiello e Luca Lavagi.

Molto soddisfatte per aver aderito al progetto le docenti di Educazione Motoria, Prof.sse Claudia Della Torre, Paola Delle Piane e Elisabetta Ugolini, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso.

