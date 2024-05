Home

Cronaca

JUKEBOX anni ’60 al Pascoli, anziani allietati dagli allievi della Harmony Music School

Cronaca

17 Maggio 2024

JUKEBOX anni ’60 al Pascoli, anziani allietati dagli allievi della Harmony Music School

Livorno 17 maggio 2024 – JUKEBOX anni ’60 al Pascoli, anziani allietati dagli allievi della Harmony Music School

Le allieve e gli allievi della Harmony Music School si sono esibiti giovedì 16 mattina nel Salone della RSA Pascoli in una kermesse di canzoni degli anni ’60.

Jukebox è il nome dato a questo progetto organizzato dalle vocal coach Chiara Prispoli e Teresa Rotondo e donato agli ospiti della RSA.

Il jukebox ha segnato la storia dell’intrattenimento pubblico negli anni ’60, presente anche in molti film o serie tv, chi non ricorda il mitico Fonzie che in Happy Days lo attivava con un pugno bel assestato.

Gli ospiti e i loro familiari, le allieve e gli allievi e i loro familiari e il personale hanno ascoltato e ballato i successi di quegli anni.

Un tuffo nella musica: da Mina a Gabriella Ferri, da Modugno a I Corvi…un immenso GRAZIE per la qualità degli interpreti e per la loro gentilezza e passione: la felicità negli occhi degli ospiti ci ha coinvolto e fatto emozionare!!

Harmony Music School

Dall’idea di Chiara Prispoli e Teresa Rotondo, entrambe vocalcoach, nel 2023 nasce a Livorno in Via Guarini 90 la Harmony Music School, una nuova scuola di musica con corsi di canto, strumento e disegno per tutte le età e livello di preparazione. Harmony è il luogo ideale per imparare a cantare, suonare uno strumento, esprimere la propria creatività, divertirsi e fare nuove amicizie. Inoltre la scuola organizza spettacoli, concerti ed eventi di beneficenza