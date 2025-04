Home

7 Aprile 2025

Livorno 7 aprile 2025 Karate 1 Youth League Guadalajara: Buona prestazione dei folgorini nella seconda tappa del circuito mondiale

ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno alla Karate 1 Youth League Guadalajara: Buona Prestazione nella Seconda Tappa del Circuito Mondiale

Dal 3 al 6 aprile, la città di Guadalajara, in Spagna, ha ospitato la seconda tappa del *Karate 1 Youth League*, un evento che ha visto la partecipazione di 3029 atleti provenienti da 80 paesi, confermando l’importanza di questo appuntamento internazionale nel panorama giovanile del karate mondiale. L’evento è stato organizzato dalla World Karate Federation (WKF) e ha rappresentato una vetrina di alto livello per i giovani talenti.

L’ ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno ha preso parte all’evento con alcuni dei suoi atleti più promettenti nelle specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) e del Kata (forme). Tra i protagonisti più attesi, c’era Jacopo Citi, che, dopo una buona performance nella prima tappa a Fujairah, negli Emirati Arabi, ha riconfermato il suo valore nella categoria Kumite. Jacopo si è classificato al 9° posto, riuscendo a entrare tra i primi dieci nonostante una distrazione durante il secondo match dei ripescaggi che gli ha impedito di proseguire nella competizione. Un risultato che, purtroppo, non gli ha permesso di raggiungere il podio, ma che testimonia la sua costanza e determinazione.

Al di là del piazzamento, l’esperienza si è rivelata positiva per Andrea Bozzi, Edoardo Baron*, Leonardo Bombardi, Samuele Corvaglia e Lorenzo Mariani dell’ Accademia Karate Montevarchi, che hanno dimostrato impegno e buone capacità, ma non sono riusciti a superare gli ostacoli iniziali, fermandosi nelle fasi preliminari.

Il maestro Antonio Citi, direttore tecnico della squadra e accompagnatore, ha guidato gli atleti con esperienza e passione, affiancato dal tecnico Vincenzo Corvaglia, che ha supportato i giovani atleti sia sul piano tecnico che mentale.

L’evento di Guadalajara ha confermato ancora una volta l’importanza delle esperienze internazionali per la crescita degli atleti, che, nonostante qualche difficoltà, sono già proiettati verso nuove sfide. La ASD 187 continua così a investire sui suoi giovani talenti, facendo crescere non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli psicologici e agonistici, preparando gli “atleti combattenti” i per il palcoscenico dei prossimi impegni internazionali.