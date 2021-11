Home

Sport

Arti Marziali

Karate, 4 medaglie agli Open di Ljubljana per Asd Esercito

Arti Marziali

22 Novembre 2021

Karate, 4 medaglie agli Open di Ljubljana per Asd Esercito

Livorno 22 novembre 2021

Trasferta internazionale impegnativa per il settore giovanile della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che ha partecipato all’ “Open di Ljubljana” – Slovenia.

359 sono i competitori che hanno preso parte alla manifestazione e registrati dall’organizzazione, con 71 club a rappresentanza di 8 paesi presenti.

Ottime le prestazioni dei folgorini in gara nelle classi giovanili della WKF (World Karate Federation), schierati nelle specialità del Kumite – combattimento a contatto controllato e del Kata – forme.

Nel Kata, il veterano blu/azzurro Vincenzo CORVAGLIA ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Master (over + 35), sostenendo 3 confronti e confermando l’ottimo valore tecnico.

Per il settore femminile, 2 sono stati i podi presi nel combattimento con due (2) medaglie di bronzo conquistate dalla folgorina Emma Ludovica FRIZZI, schierata nella categoria Cadette (14- 15 anni d’età) + 54 Kg, nella quale Emma, con energico entusiasmo ha sostenuto 4 match e nella categoria Juniores (16 – 17 anni) – 59 Kg, si è confrontata nei 3 incontri, mantenendo un’ottima prestazione in tutti 7 match sostenuti.

Nel maschile, il folgorino Edoardo LIGAS ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Under 14 – 45 Kg, che con i suoi 4 incontri sostenuti. Ha raggiunto l’obiettivo del podio, con una prestazione mirata e costruita per una crescita individuale sempre in sviluppo.

La scalata verso la vetta si è interrotta per gli atleti Samuele CORVAGLIA, con un buon 5° posto, Federico PICCHIOTTI, Jacopo CITI e Nicholas SIMONETTI.

La trasferta è stata guidata dai tecnici Antonio CITI e Rico SIMONETTI.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin