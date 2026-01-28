Karate Antico, riconoscimento di eccellenza per Alessandro Calamai: diploma di Maestro di Terzo Livello ENDAS

Home

28 Gennaio 2026

Livorno 28 gennaio 2026

Un importante riconoscimento per il mondo delle arti marziali livornesi. Il maestro di Karate Alessandro Calamai, referente dell’Okinawa-Te Livorno – stile Shorinji Ryū, Karate Antico, ha recentemente conseguito il Diploma di Maestro di Terzo Livello ENDAS, il massimo grado previsto dall’ente per l’insegnamento delle discipline marziali.

Il titolo certifica un percorso costruito negli anni attraverso studio approfondito, pratica costante e dedizione all’insegnamento, riconoscendo l’autorevolezza del ruolo del maestro non come semplice prestigio personale, ma come responsabilità educativa e capacità di trasmettere i valori più autentici delle arti marziali.

L’attività dell’Okinawa-Te Livorno si svolge all’interno del Dojo Vento d’Oriente, realtà storica del territorio cittadino che da anni ospita e promuove diverse discipline marziali, rappresentando un punto di incontro e crescita condivisa. Guidato dal maestro Giacomo Santaniello, il dojo è diventato un riferimento per la formazione non solo tecnica, ma anche culturale e umana di intere generazioni di praticanti.

Nel suo insegnamento, Alessandro Calamai porta avanti una visione del Karate Antico che va oltre la dimensione sportiva e agonistica. Al centro del percorso formativo ci sono la persona, la disciplina, il rispetto reciproco e la crescita interiore, in un cammino che unisce corpo e mente secondo i principi tradizionali dell’arte marziale.

Il diploma di Maestro di Terzo Livello non rappresenta un punto di arrivo, ma un impegno rinnovato a proseguire con umiltà, coerenza e passione un percorso di trasmissione e responsabilità verso gli allievi e la comunità.

A partire dal mese di febbraio, inoltre, Alessandro Calamai sarà coinvolto in attività formative presso il Liceo Enriques di Livorno, affiancando all’impegno scolastico la consueta attività svolta al Dojo Vento d’Oriente, contribuendo così a diffondere i valori educativi e culturali delle arti marziali anche in ambito scolastico.

