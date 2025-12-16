Home

Sport

Arti Marziali

Karate: argento e bronzo per la 187 Folgore Livorno nel prestigioso Turkish Open

Arti Marziali

16 Dicembre 2025

Karate: argento e bronzo per la 187 Folgore Livorno nel prestigioso Turkish Open

Livorno 16 dicembre 2025 Karate: argento e bronzo per la 187 Folgore Livorno nel prestigioso Turkish Open

Karate, la ASD Esercito – 187 Folgore Livorno brilla al Turkish Open di Istanbul

Si è chiusa con un’importante esperienza internazionale la stagione agonistica 2025 della ASD Esercito – 187 Folgore Livorno, protagonista al prestigioso Turkish Open di karate, disputato lo scorso fine settimana al palasport di Istanbul.

La manifestazione ha confermato il suo alto livello tecnico e organizzativo, richiamando 1.416 atleti, 206 squadre e rappresentanze provenienti da 30 nazioni, in gran parte del Medio Oriente e del continente africano. Un contesto competitivo di assoluto prestigio, nel quale i giovani atleti livornesi hanno saputo distinguersi con prestazioni di rilievo.

Grande protagonista è stato Leonardo Nannini, categoria Cadetti (14-15 anni) -63 kg, che ha conquistato una splendida medaglia d’argento al termine di cinque incontri combattuti con grinta e determinazione. In finale Nannini ha dovuto cedere all’atleta del Kazakistan, ma ha dimostrato carattere, maturità tecnica e capacità di gestione del match, confermandosi atleta in forte crescita.

Ottimo risultato anche per Jacopo Citi, impegnato nella classe Juniores (16-17 anni) -68 kg, che ha centrato la medaglia di bronzo dopo un percorso di cinque combattimenti di alto profilo tecnico. Un problema fisico lo ha condizionato in semifinale, ma Citi ha saputo reagire con determinazione, imponendosi nella finale per il terzo posto contro un valido atleta dell’Azerbaigian e salendo meritatamente sul podio.

A completare la spedizione internazionale anche Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, che pur non salendo sul podio hanno vissuto un’esperienza sportiva di grande valore, fondamentale per la crescita tecnica e personale in un contesto internazionale di alto livello.

La trasferta è stata sostenuta direttamente dal club, che rappresenta con orgoglio i valori della Forza Armata attraverso i colori blu e azzurro, confermando il proprio impegno concreto nella formazione e nella crescita agonistica dei giovani atleti anche fuori dai confini nazionali.

La squadra è stata accompagnata dal Direttore Tecnico, Maestro Antonio Citi, punto di riferimento e guida del percorso sportivo degli atleti folgorini, che ha seguito da vicino ogni fase della competizione, contribuendo alla positiva riuscita dell’esperienza.

Karate: argento e bronzo per la 187 Folgore Livorno nel prestigioso Turkish Open