Karate, argento per Citi e bronzo per Bozzi all’Open d’Italia

27 Aprile 2023

Livorno 27 aprile 2023

Terza, tappa programmata del ranking Nazionale, della competizione internazionale denominata “XXII Adidas Open d’Italia”, che, regolamentano la classifica giovanile, adottata dalla Federazione per determinare il posizionamento di merito degli atleti FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per la disciplina olimpica del Karate, in previsione dei prossimi impegni continentali e intercontinentali,

Alla tappa di Rimini, hanno preso parte, gli atleti del settore giovanile dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

L’organizzazione ha registrato la presenza di 1. 848 atleti intervenuti e 320 club schierati, che si sono dati battaglia per contendersi la migliore posizione del podio.

Ha brillato nel Kumite “combattimento a contatto controllato” con la conquista della medaglia d’argento il folgorino Jacopo CITI nella classe Cadetti (14-15 anni d’età), categoria di peso – 52 Kg.

Ottima la condotta tenuta nei 6 match sostenuti. Diligenza nelle opportune tattiche di gara adottate per ciascun avversario incontrato e una particolare abilità tecnica; sono stati gli “ingredienti performanti” che gli hanno permesso di imporsi per tutto il percorso di gara, raggiungendo con maestria la finale di categoria.

Purtroppo, alla disputa dell’incontro decisivo, Jacopo, in una finale ben combattuta, ha ceduto il passo, guadagnandosi il secondo gradino del podio, in accredito ai precedenti risultati ottenuti nelle tappe scorse, medaglia d’oro all’Open di Sardinia e il 5º posto all’Open della Toscana.

L’atleta Andrea BOZZI conquista la medaglia di bronzo nella classe Juniores (16 – 17 anni d’età) categoria – 76 Kg

Bozzi mantiene costante la sua performance agonistica nei risultati ottenuti nelle precedenti gare Nazionali, tra questi; il Campionato Italiano per Rappresentative Regionali e l’Open di Sardinia.

Buone le prove seguite dagli atleti, Emma Ludovica FRIZZI, Leonardo NANNINI, Samuele CORVAGLIA e Edoardo BARONI.

