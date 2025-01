Home

Karate: argento per Nannini e bronzo per Strazzabosco al Marsiglia Open

20 Gennaio 2025

Livorno 20 gennaio 2025 Karate: argento per Nannini e bronzo per Strazzabosco al Marsiglia Open

Prosegue il tour internazionale per il settore giovanile di Karate della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che nel week end scorso è stato schierato alla prestigiosa competizione denominata “MARSEILLE OPEN 2025”, presso l’impianto sportivo dell’omonima città, in Francia.

Nel maschile specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” il folgorino Leonardo NANNINI ha conquistato la medaglia d’ argento nella classe Under 14 peso – 50 Kg. 4 gli incontri sostenuti, che con maestria ha raggiunto la finale, combattuta con l’atleta iraniano, ma purtroppo, Leonardo ha ceduto il passo e si è aggiudicato il secondo gradino del podio.

Nel femminile, la folgorina Valentina STRAZZABOSCO ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Under 12, peso – 32 Kg. Fermata al primo incontro per 3 a 1, nella fase dei ripescaggi Valentina ha proseguito determinata verso la meta di arrivo, sorpassando le atleti francesi per 3 a 1, 10 a 0 e la finale per il terzo (3º) posto per 4 a 3. Impeccabile è stata la condotta di risalita verso il podio francese. Buone le prove per Bianca BONI e Jacopo CITI.