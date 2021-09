Home

Sport

Arti Marziali

Karate, Asd esercito a lezione dal tecnico azzurro Gennaro Talarico

Arti Marziali

8 Settembre 2021

Karate, Asd esercito a lezione dal tecnico azzurro Gennaro Talarico

Livorno

Lo scorso sabato, i folgorini del settore giovanile istituito dalla ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, con attenta partecipazione hanno preso parte al training formativo di Karate per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, condotto dall’allenatore della Nazionale Giovanile, il maestro Gennaro TALARICO, membro della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG della FIJLKAM.

L’ importante evento è stato organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – CRTK, presso la struttura espositiva polifunzionale per grandi eventi “Mondolandia” di Montecatini Terme (PT).

Il tecnico Azzurro, rientrato da poco con i successi ottenuti dalla Nazionale Italiana giovanile per le 17 medaglie conquistate all’europeo della scorsa edizione al Campionato Europeo giovanile indetto dalla EKF (European Karate Federation), per le categorie coinvolte in gara, Cadetti (14 – 15 anni d’età), Juniores (16 – 17) e Under 21, svoltasi dal 20 al 22 agosto, a Tampere, Finlandia, il maestro TALARICO, con l’occasione, ha potuto trasferire ai discenti la fresca esperienza maturata in campo internazionale.

La giornata di stage intitolata “dai fondamentali al Karate Olimpico” ha visto coinvolto il l’allenatore della Nazionale in due sessioni di allenamento, strutturate, una la mattina e l’altra la sera, suddiviso in due gruppi, il primo rivolto agli Under 17 e il secondo agli over 17, per un totale di 6 ore di lezione, nel quale il maestro ha potuto trasmettere contenuti rilevanti e di alto profilo tecnico.

In questo clima di alto livello formativo, i giovani talenti blu/azzurro, della ASD 187°, Andrea BOZZI, Angela FAPPIANO, Edoardo LIGAS, Emma FRIZZI, Federica PICCHIOTTI, Jacopo CITI, Mihai MOGILDEA, Nicholas SIMONETTI e Vittoria MILLAURO hanno potuto avere l’opportunità di potersi cimentare in un’esperienza ricca di motivazione, stimoli e di crescita agonistica individuale, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi per il prossimo avvenire.

Gli atleti combattenti sono stati guidati verso questo percorso costruttivo, dai tecnici Antonio CITI e Rico SIMONETTI.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin