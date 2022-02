Home

25 Febbraio 2022

Karate: Asd esercito Folgore al 15° posto assoluto nella classifica nazionale

Livorno 25 febbraio 2022

Un risultato stupefacente è stato ottenuto dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, per l’ottimo posizionamento raggiunto nella classifica Nazionale generare, il 15° posto assoluto, referita all’anno 2021, ed è stato decretato dalla graduatoria pubblicata, proprio in questa settimana, dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Tra i risultati conseguiti, si annoverano le 5 medaglie raggiunte ai Campionati Italiani nelle classi giovanili, 2 medaglie d’oro, 2 d’argento, 1 bronzo, un 5° e i due 7i posti, inoltre, si aggiungono tutti gli atleti che sono riusciti a conquistare l’accesso alla finale, svoltasi presso l’impianto olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

La sommatoria dei punti maturati individualmente nella specialità del Kumite (combattimento) e Kata (forme), ha portato la ASD 187° ad essere una delle società più competitive su tutta la penisola, un posizionamento, che ha reso il club blu/azzurro uno delle top 15, su circa 500 società in concorso agonistico.

Un risultato che abbraccia anni di lavoro, in termini di training specifici e mirati, orientati alla crescita individuale agonistica e umana di ogni singolo folgorino, attraverso progetti tra questi il “Multisport Marziale” (realizzato nel 2015), dai contenuti e dalla peculiarità, uniche ed esclusive, a riguardo la somministrazione di stimoli diversificati di carattere multidisciplinare, proposti durante i piani di lavoro estivi ed invernali, denominati “Folgore – Winter e Summer Days”, una realtà cittadina, presentati durante i periodi delle vacanze scolastiche.

Un risultato epocale per il Karate livornese che segna la storia nella FIJLKAM, che ad oggi indiscutibilmente resta ad essere uno dei primati che la città di Livorno conta nel panorama della classifica generale Nazionale, per la disciplina olimpica del Karate, nella unica Federazione riconosciuta dal CONI.

Inoltre, in Toscana il 187° ha raggiunto il secondo posto in classifica e si è riconfermato per il secondo anno consecutivo 1^ in assoluto, nella provincia di Livorno.

Il Presidente Costantino Oliverio e lo staff tecnico composto dai “tecnici con le stellette” Daniele Pilagatti, Antonio Citi, dott. Massimiliano Parolin, assieme ai Accredited Coach WKF Rico Simonetti, Vincenzo Corvaglia, incessantemente conducano dall’anno 2002 (anno di costituzione dell’Associazione), l’opera dedicata all’attività giovanile presso la palestra del 187° reggimento paracadutisti “Folgore”, sita presso la Caserma Paolo Vannucci. I corsi al settore giovanile sono aperti a tutti i giovani talenti a partire dall’età prescolare (dai 4 anni d’età) e per chi vuole aderire e unire alla famiglia del settore giovanile “I FOLGORINI”.

