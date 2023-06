Home

12 Giugno 2023

Karate: Asd Esercito Folgore, in Croazia 6 finalisti e 5 medaglie

Livorno 12 giugno 2023

“Via alla nuova spinta generazionale”, questo è stato l’impulso adottato dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che con i suoi 1.168 Km di trasferta, una parte degli atleti costituenti il settore giovanile, è stato schierato alla competizione internazionale di Karate, denominata “KRK CUP 2023”, svoltasi presso l’impianto sportivo di Malinska – Croazia.

I 6 (sei) folgorini hanno conquistato, nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato”, la disputa di 6 (sei) finali, 3 (tre) per l’oro e 3 (tre) per il bronzo, per ciascuno nella propria categoria di classe e peso, sia nel maschile e sia nel femminile, avvicinandosi, tutti quanti, in “zona” medaglia.

Il primo oro è stato conquistato dal folgorino Leonardo NANNINI nella classe Under 12, che con i suoi 3 match sostenuti, dai risultati di 1 a 1, incontro passato per “antei” – giudizio arbitrale – , 1 a 0 e 2 a 0, Leonardo, ha primeggiato sugli avversari croati nella categoria maschile della – 39 Kg.

Nella classe Cadetti (14 – 15 anni d’età) l’atleta combattente Jacopo CITI ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria di peso – 52 Kg. 1 a 0, 4 a 0 e 2 a 1, sono stati i risultati che hanno permesso al folgorino, con una opportuna condotta tecnico-tattica, di raggiungere il gradino più alto del podio.

Nel femminile ha conquistato la medaglia d’argento Emma Ludovica FRIZZI, che, dopo i combattimenti passati 0 a 0 “antei”, 1 a 0 e giunta in finale, ha ceduto il passo alla croata per un risultato di 3 a 3 con “senshu” (vantaggio, assegnato al primo atleta che si aggiudica il primo punto nell’incontro) per l’avversaria. Emma in classifica si è posizionata al secondo posto nella classe Juniores – 59 Kg.

Il terzo posto, con la medaglia di bronzo è stato conquistato da Edoardo LIGAS, nella classe Cadetti. Ligas inarrestabile ha dominato la “finalina” per 7 a 1, a seguito dei precedenti combattimenti 5 a 0 e il “fermo” alla finale per 1 a 2., nella categoria – 54 classe Under 14.

Nuovo flusso di movimento per le new entry dei blu/azzurri (colori di rappresentanza della ASD 187) con Valentina STRAZZABOSCO che nelle categorie giovanili, di primissimo esordio, ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Sudenti degli Under 10 – 27 Kg e un ottimo 5º posto per Bianca BONI, nella – 31 Kg, che con i suoi 4 (quattro) incontri disputati, nella “finalina” per la medaglia di bronzo, purtroppo, è stata fermata a un passo dal podio.

La trasferta è stata condotta dal “Direttore Tecnico con le stellette” Antonio CITI e il tecnico in formazione Graziano LIGAS.

