10 Settembre 2021

Karate, Asd Esercito investe sulla formazione

Livorno 10 settembre 2021

FORMAZIONE è la parola chiave che permette di accrescere in competenze ed in esperienze specifiche. Una “polis” da sempre adottata dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno e indirizzata al proprio staff tecnico, che converge risorse umane, tempo ed energie per accrescere continuamente il livello formativo dei propri insegnanti tecnici, al fine di offrire uno standard elevato e mirato, destinato ai propri associati per la pratica dello sport olimpico del Karate, sia per il settore dei preagonisti (a partire dai 4 anni d’età sino agli 11 anni compresi), sia per le squadre agonistiche suddivise in “gruppo perfezionamento” e “gruppo competitors WKF”, quest’ultimo a partire dagli Under 12, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” e del Kata “forme”.

La materia della formazione gestita dalla FIJLKAM, in particolare nello specifico dal COMITATO REGIONALE TOSCANA KARATE – CRTK, destina a tutti i tecnici delle proprie regioni, approfondimenti finalizzati ad implementare il background tecnico per disporre di una crescita tecnica professionale individuale sul proprio territorio, che permetta di essere pronti a rispondere adeguatamente alle esigenze sportive richieste dalle diverse province.

Il programma formativo presentato dal COMITATO per l’anno 2021 ha proposto temi e docenti, con argomentazioni sensibili, tra questi, “Restart in tempo del Corona virus”, tenuto dal Referente regionale Covid 19 Eliana FRANCESCONI, “Il regolamento di gara” analizzato dall’arbitro Mondiale WKF (World Karate Federation), Alessio GIRALDI e la “Lezione teorico/pratica” presentata dall’Allenatore della Nazionale giovanile, M° Gennaro TALARICO.

Incessante è l’acquisizione per i quadri di lavoro della ASD 187°, blu/azzurro i colori sociali, composto dai “tecnici con le stellette”, Antonio CITI, Massimiliano PAROLIN e dagli insegnati Rico SIMONETTI e Vincenzo CORVAGLIA, che hanno presenziato l’evento, svoltosi nell’intera giornata di domenica scorsa, presso l’impianto multi-eventi “MONDOLANDIA” di Montecatini Terme – Pistoia.

Il team è pronto ad accogliere e, a reclutare le giovani leve. Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia far parte del settore giovanile “I FOLGORINI”, a partire dall’età prescolare, per un percorso di crescita educativo e sportivo all’avvio della nuova stagione 2021/2022.

Per inf@ sezionesportivafolgore@gmail.com, web site: www.karatelivornofolgore.it.

