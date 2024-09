Home

Karate Asd Esercito, Vincenzo Corvaglia nominato Istruttore

17 Settembre 2024

Livorno, 17 settembre 2024 –

Buone notizie per la Formazione tecnica Federale FIJLKAM e ASD Esercito – 197 Folgore di Livorno. Molti tecnici per il settore giovanile di Karate si formano alla “Scuola Nazionale del Centro Olimpico del PalaPellicone” in Lido di Ostia – Roma.

Si è appena concluso il corso per “insegnante tecnico categoria Istruttore”: Vincenzo Corvaglia ha acquisito la qualifica dopo il percorso formativo svolto in modalità e-learning, per le lezioni teoriche a distanze e in presenza.