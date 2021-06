Home

Karate: Austrian Junior Open, buona prova di Jacopo Citi di Asd esercito

30 Giugno 2021

Livorno 30 giugno 2021

Termina il mese di giugno con l’impegno agonistico internazionale dell’ “Austrian Junior Open”, svoltosi nel week end scorso, presso l’impianto sportivo di Salisburgo – Austria.

Sono stati registrati dall’organizzazione all’evento, i seguenti dati, 130 i club partecipanti in rappresentanza di 15 Nazioni e 1034 iscritti nelle 73 categorie.

Pubblico non presente all’interno del palazzetto, in ottemperanza alle procedure di sicurezza anti-covid 19. L’ingresso è stato riservato esclusivamente agli atleti e ai propri coach, che, in riferimento agli orari prestabiliti hanno potuto concorrere.

A questo appuntamento non poteva mancare la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che con il settore giovanile ha preso parte.

Per la specialità del 𝐊𝐮𝐦𝐢𝐭𝐞 “combattimento a contatto controllato”, il folgorino Jacopo Citi ha raggiunto un buon 7° Posto, nella categoria di peso – 45 Kg. disputando 3 match e confrontandosi con atleti provenienti dalla Germania e dalla Svizzera.

Una gara di verifica e di prova peso, in attesa del prossimo impegno alla prestigiosa competizione della Youth League, che si svolgerà, nel prossimo week end, presso l’impianto sportivo di Porec – Croazia.

Inoltre, nel femminile, buona la prova per l’atleta Emma Frizzi nella categoria Cadette + 54 Kg, che sta testando la ripartenza, dopo un lungo fermo di attività agonistica.

