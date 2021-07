Home

24 Luglio 2021

Karate, Bombardi in ritiro con la Nazionale giovanile Fijlkam

Livorno 24 luglio 2021

Il ritiro della Nazionale giovanile FIJLKAM si è svolto in tre giorni di intensa attività in preparazione del Campionato Europeo Cadetti – Juniores e Under 21, indetti dalla European Karate Federation – EKF, che si disputeranno nel prossimo mese in Finlandia.

Presente il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno con il folgorino Leonardo Bombardi, per la specialità del Kata “forme”, convocato al seminario a seguito della medaglia di bronzo ottenuta al Campionato Italiano, svoltosi nelle scorse settimane.

L’obbiettivo degli allenamenti ristretti, oltre a testare il livello raggiunto degli atleti, condotti dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, è stato quello di valutare e selezionare attentamente gli atleti, prossimi alla convocazione da titolari per l’imminente e prestigioso impegno agonistico internazionale EKF.

La trasferta è stata seguita dal tecnico Vincenzo Corvaglia.

