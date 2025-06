Home

Sport

Arti Marziali

Karate, Boni conquista il bronzo al WKF Youth Karate Cup in Croazia

Arti Marziali

26 Giugno 2025

Karate, Boni conquista il bronzo al WKF Youth Karate Cup in Croazia

Livorno 26 giugno 2025

Grande entusiasmo per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista alla prestigiosa competizione internazionale “WKF Youth Karate Cup”, organizzata dalla *World Karate Federation* e svoltasi a *Poreč (Croazia)*.

All’evento hanno partecipato *552 atleti Under 12 (10-11 anni)* provenienti da 52 nazioni, a testimonianza del livello altissimo della competizione.

Esordio memorabile in WKF per la folgorina *Bianca Boni, che conquista una meritatissima *medaglia di bronzo nella categoria -40 kg femminile.

Brillante, determinata e precisa: Bianca ha affrontato quattro incontri con grande maturità. Dopo un netto 9-0 contro la Svezia* e un 4-0 sulla Croazia, cede in semifinale all’atleta avversaria per giudizio arbitrale (antei) dopo un incontro terminato in parità 2-2. Ma la giovane atleta non si arrende: nella finalina per il terzo posto, supera la rappresentante francese* per 1-0, salendo sul podio con orgoglio.

Boni è parte del Progetto Talento, iniziativa del club blu/azzurro – colori di rappresentanza della *Forza Armata* – che mira a sviluppare le abilità tecniche e infondere il mindset agonistic*, elemento chiave per crescere atleti ambiziosi e mentalmente pronti alla competizione.

A guidarla a bordo tatami, il Direttore Tecnico con le stellette, Maestro Antonio Citi

Una medaglia dal sapore internazionale, un segnale forte del valore del vivaio Folgore.