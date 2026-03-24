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Karate, Boni e Nanni vincono in coppa Italia

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24 Marzo 2026

Karate, Boni e Nanni vincono in coppa Italia

Livorno 24 marzo 2026 Karate, Boni e Nanni vincono in coppa Italia

Un fine settimana straordinario per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista al Campionato Nazionale Coppa Italia di Karate, targato FIJLKAM.

L’edizione 2026 della Coppa Italia rappresenta un momento significativo per il movimento karateistico italiano: per la prima volta, il sistema federale ha dato vita a una competizione nazionale interamente dedicata alla crescita degli atleti, introducendo un format innovativo che valorizza il percorso sportivo oltre al semplice risultato.

La manifestazione si è svolta presso il PalaGolfo di Follonica (GR), richiamando numerosi giovani talenti da tutta Italia.

Prestazioni di altissimo livello per gli atleti livornesi, che tornano a casa con risultati di grande prestigio.

Nel settore femminile, conquista la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa della Coppa Italia Bianca Boni, nella categoria Esordienti (12-13 anni) -42 kg. L’atleta ha disputato una gara impeccabile, affrontando quattro incontri e dominando ogni match con autorità: 8-0, 9-1, 8-0, fino alla finale vinta per 3-0. Con un totale di 28 punti realizzati e uno solo subito, Bianca ha dimostrato grande maturità e notevoli capacità tecniche, confermando il valore del percorso intrapreso all’interno del progetto “Talento” promosso dal club.

Nel settore maschile, medaglia d’oro anche per Leonardo Nannini nella categoria Cadetti (14 anni) -63 kg. L’atleta ha primeggiato nella propria categoria al termine di quattro match, evidenziando un importante percorso di crescita e ampi margini di miglioramento per il futuro.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri atleti in gara: Valentina Strazzabosco sfiora il podio fermandosi al 5° posto dopo aver raggiunto la finale per il bronzo. Settimo posto per Elyas Amir Rizzo e Samuele Corvaglia, nono per Niccolò Maccioni Santini. Buone prove anche per Simone Corvaglia, Andrea Giugno, Olga Giuntini, Alonge Zoe, Elanor, Alessio e Amanda Baldini.

Gli atleti sono stati seguiti dai tecnici, il Maestro Antonio Citi, Direttore Tecnico della ASD 187, e Vincenzo Corvaglia, che esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per il percorso di crescita dimostrato dai giovani atleti.