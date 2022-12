Home

16 Dicembre 2022

Karate, borsa di studio per i folgorini Citi e Frizzi

Livorno 16 dicembre 2022

Conclusione soddisfacente per la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che da settembre ad oggi ha sostenuto 14 competizioni, di cui 9 internazionali, e tra queste, 6 svolte nei paesi esteri d’Europa. 25 medaglie conquistate tra oro, argento e bronzo e, nei giorni scorsi, si è aggiunta a coronamento di un brillante percorso agonistico, la premiazione di due atleti combattenti del settore giovanile, distintisi entrambi, uno nella categoria maschile e l’altra in quella femminile.

Il cerimoniale si è svolto presso lo “Sporting Club di Milano 2” (MI).

In questa cornice di entusiasmo sportivo, è stato consegnato il premio intitolato al campione “Edoardo Mangiarotti”, per il massimo punteggio ottenuto del concorso, assegnato al folgorino Jacopo CITI, che per l’anno scolastico-sportivo 2021/2022, assieme a Emma Ludovica FRIZZI, hanno ottenuto la borsa di studio “Con UNVS, Studenti sportivi … studenti vincenti” indetta dall’ Unione Nazionale Veterani dello Sport – UNVS, associazione benemerita riconosciuta dal CONI.

Alla presenza del Vice Presidente del CONI Nazionale dott.sa Claudia GIORDANI, del Presidente UNVS Francesca BARDELLI e parte del Consiglio UNVS, sono seguite le premiazioni dei 12 studenti, con l’intervento dell’ olimpionico di scherma Alfredo ROTA.

