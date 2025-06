Home

7 Giugno 2025

Karate, Bozzi premiato dall’Arma dei carabinieri

Livorno 7 giugno 2025

La ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno continua a distinguersi nel panorama sportivo nazionale e internazionale, grazie ai risultati straordinari dei suoi atleti e al loro impegno, sia in ambito sportivo che civico.

Recentemente, Andrea Bozzi, atleta-studente di riferimento del club blu/azzurro – colori rappresentativi della Forza Armata – ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante la cerimonia del 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi in Piazza Napoleone a Lucca, alla presenza del Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Venturi, dell’Istituto Tecnico Professionale “S. Pertini” di Lucca.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Arturo Sessa, ha conferito a Bozzi un attestato di merito per i suoi successi sportivi nel karate e per l’eccellente rendimento scolastico, sottolineando l’importanza dell’impegno dei giovani nella promozione della legalità e del senso civico.

Questi risultati testimoniano l’efficacia del “Product Mindset” adottato dal club, che mira a sviluppare le capacità individuali degli atleti attraverso un approccio integrato alla formazione sportiva e personale.

Il Direttore Tecnico, Maestro Antonio Citi, evidenzia l’importanza di un percorso che unisce disciplina, dedizione e crescita personale, preparando gli atleti non solo per le competizioni, ma anche per affrontare con consapevolezza e determinazione le sfide della vita quotidiana.

La ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno si conferma così non solo come polo giovanile d’eccellenza nello sport, ma anche come punto di riferimento per la formazione di giovani atleti responsabili, pronti a rappresentare con orgoglio i valori delle Forze Armate e della società civile.