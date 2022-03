Home

Karate, bronzo bulgaro per Edoardo Ligas agli Open di Sofia

29 Marzo 2022

Karate, bronzo bulgaro per Edoardo Ligas agli Open di Sofia

Livorno 29 marzo 2022

Prosegue Il tour europeo per il team blu/azzurro della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno. Nei week end di marzo, il settore giovanile è stato protagonista di successi agonistici in Portogallo, in Croazia e il fine settimana scorso; è stata la volta della Bulgaria con la partecipazione alla competizione internazionale di Karate denominata “Open di Sofia” (regolamento WKF World Karate Federation), presso l’impianto sportivo della capitale.

L’organizzazione ha registrato 556 iscritti, in rappresentanza di 7 paesi esteri tra i quali Bulgaria; Romania; Macedonia; Grecia, Bosnia And Herzegovina; Italia e Regno Unito.

Presenti all’evento, “I Folgorini” nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”.

C’è stato un sentito confronto agonistico sostenuto dall’atleta combattente Edoardo LIGAS che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 14, peso – 50 Kg.

Energici sono stati i match sostenuti con gli avversari, che, con caparbietà Edoardo è giunto a salire sul gradino del podio.

L’atleta Jacopo CITI, nella fase dei ripescaggi del 4º incontro, è giunto alla finale per la medaglia di bronzo, “finalina”, nella U 14 – 45 Kg

Purtroppo il folgorino ha terminato l’incontro 0 a 0 contro l’atleta rumeno, che ha vinto per giudizio arbitrale “antei” e Jacopo ha sfiorato il podio, aggiudicandosi un ottimo 5º posto.

Il “tecnico con le stellette” Antonio Citi ha guidato i giovani fogorini nell’esperienza agonistica bulgara

